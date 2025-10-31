A Prefeitura de Jundiaí concluiu uma série de trabalhos de manutenção e prevenção contra enchentes na Avenida Henrique Brunini, no bairro Fazenda Grande. As equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), executaram serviços de limpeza e desobstrução das canaletas que dão acesso às galerias de águas pluviais, além de roçagem e limpeza das bocas de lobo para melhorar o escoamento da água e evitar alagamentos durante o período de chuvas.

De acordo com o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o trabalho de limpeza preventiva é essencial para garantir a segurança viária e reduzir os impactos das chuvas fortes. “Esse serviço de limpeza e desobstrução é fundamental para que não ocorra aquaplanagem na pista, colocando os motoristas em risco”, destacou Coimbra.

As ações de prevenção contra enchentes e alagamentos integram o plano permanente de manutenção da infraestrutura urbana, que vem sendo intensificado pela Prefeitura de Jundiaí em diferentes regiões da cidade, com foco na segurança da população e na preservação das vias públicas.