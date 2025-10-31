A Prefeitura de Jundiaí concluiu uma série de trabalhos de manutenção e prevenção contra enchentes na Avenida Henrique Brunini, no bairro Fazenda Grande. As equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), executaram serviços de limpeza e desobstrução das canaletas que dão acesso às galerias de águas pluviais, além de roçagem e limpeza das bocas de lobo para melhorar o escoamento da água e evitar alagamentos durante o período de chuvas.
De acordo com o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o trabalho de limpeza preventiva é essencial para garantir a segurança viária e reduzir os impactos das chuvas fortes. “Esse serviço de limpeza e desobstrução é fundamental para que não ocorra aquaplanagem na pista, colocando os motoristas em risco”, destacou Coimbra.
As ações de prevenção contra enchentes e alagamentos integram o plano permanente de manutenção da infraestrutura urbana, que vem sendo intensificado pela Prefeitura de Jundiaí em diferentes regiões da cidade, com foco na segurança da população e na preservação das vias públicas.
“Esses trabalhos fazem parte de um conjunto de ações contínuas de zeladoria que mantêm a cidade preparada para enfrentar o período chuvoso, evitando transtornos e garantindo mais tranquilidade aos moradores”, concluiu o secretário.
Mais zeladoria
A Praça José Pereira Paschoa, localizada na Rua Buenos Aires, na Vila Helena, região da Vila Rami, passou por uma revitalização nos últimos dias. O local ganhou nova pintura e manutenção dos brinquedos infantis, dos equipamentos da academia ao ar livre e da praça pet, além da roçagem do mato e raspagem das calçadas.
Brinquedos infantis da Praça José Pereira Paschoa receberam manutenção
“A revitalização da Praça José Pereira Paschoa é mais uma ação que reforça o compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida da população. Esses espaços são pontos de encontro, convivência e lazer das famílias, e precisam estar sempre bem cuidados”, afirmou o secretário.