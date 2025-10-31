Um veículo roubado em Diadema, que vinha sendo utilizado como clone de um automóvel de Goiás, foi apreendido por guardas municipais de Apoio Tático, na Vila Rio Branco, em Jundiaí, nesta sexta-feira (31). O proprietário do veículo verdadeiro foi acionado por telefone e alegou que suspeitava que seu carro havia sido clonado, já que estava recebendo muitas multas aplicadas na região de Jundiaí.

Os guardas Zarantonello, F.Santos e Mourad faziam patrulhamento, quando foram informados de que um veículo suspeito de ser clonado estava transitando pela Vila Rio Branco. Eles iniciariam patrulhamento e o localizaram na rua Graciliano Ramos, onde efetuaram a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em checagem aos dados de identificação do automóvel, tudo também parecia estar em ordem. Porém, os dados não batiam com o nome e documentos do condutor, o que levantou suspeitas.