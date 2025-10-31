São vencedoras do prêmio deste ano a Escola Estadual Mitiharu Tanaka, localizada em Várzea Paulista, na categoria Ensino Fundamental. Na mesma categoria, a Escola Estadual Luiz Bortoletto, em Pedreira, venceu com o projeto “Farmácia Natural – Saberes Populares e Plantas Medicinais da Comunidade”. A terceira unidade da rede estadual de SP, a Escola Estadual Ângelo Scarabucci, de Franca, venceu a categoria Ensino Médio, com o projeto “Fertiliza Invasora”.

Três escolas estaduais de São Paulo, localizadas nas cidades de Várzea Paulista, Pedreira e em Franca, são as grandes vencedoras da 4ª edição do Prêmio Ciência para Todos, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. O objetivo do prêmio é fortalecer e estimular a produção científica nas escolas públicas e fortalecer o vínculo entre ciência, educação e comunidade escolar. Os jovens cientistas foram reconhecidos em cerimônia realizada na quarta-feira (29) no Museu Catavento, na capital paulista.

Em Várzea Paulista, a Escola Estadual Mitiharu Tanaka foi premiada pelo projeto “Cidade à Prova d’Água”. A ideia surgiu dos alunos da instituição e foi orientada pela professora de matemática, Kethlyn Belmonte Marino, que também já foi vencedora em edições anteriores do prêmio, e o projeto dos alunos teve como principal objetivo ajudar a solucionar um problema real da comunidade: o impacto da chuva em alguns bairros do município.

A ideia do grupo foi desenvolver protótipos que demonstrassem o funcionamento de pisos drenantes que, se implementados, poderiam facilitar o escoamento da água da chuva ao captar e redirecionar o acumulado por meio de bacias de amortecimento. O projeto chegou a ser apresentado a representantes da prefeitura, que aderiram parcialmente a uma das ideias.

David Willian Machado de Moura, de 13 anos, um dos integrantes da pesquisa, conta como foi o processo. “Participar do projeto, além de ter sido uma experiência nova, foi muito interessante e divertido. Foi uma experiência que propôs para a gente algumas coisas com as quais a gente não teria contato. Na hora que a professora contou a notícia da premiação, eu me senti muito feliz e orgulhoso da nossa sala.”