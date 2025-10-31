Três escolas estaduais de São Paulo, localizadas nas cidades de Várzea Paulista, Pedreira e em Franca, são as grandes vencedoras da 4ª edição do Prêmio Ciência para Todos, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. O objetivo do prêmio é fortalecer e estimular a produção científica nas escolas públicas e fortalecer o vínculo entre ciência, educação e comunidade escolar. Os jovens cientistas foram reconhecidos em cerimônia realizada na quarta-feira (29) no Museu Catavento, na capital paulista.
São vencedoras do prêmio deste ano a Escola Estadual Mitiharu Tanaka, localizada em Várzea Paulista, na categoria Ensino Fundamental. Na mesma categoria, a Escola Estadual Luiz Bortoletto, em Pedreira, venceu com o projeto “Farmácia Natural – Saberes Populares e Plantas Medicinais da Comunidade”. A terceira unidade da rede estadual de SP, a Escola Estadual Ângelo Scarabucci, de Franca, venceu a categoria Ensino Médio, com o projeto “Fertiliza Invasora”.
‘Cidade à Prova d’Água’
Em Várzea Paulista, a Escola Estadual Mitiharu Tanaka foi premiada pelo projeto “Cidade à Prova d’Água”. A ideia surgiu dos alunos da instituição e foi orientada pela professora de matemática, Kethlyn Belmonte Marino, que também já foi vencedora em edições anteriores do prêmio, e o projeto dos alunos teve como principal objetivo ajudar a solucionar um problema real da comunidade: o impacto da chuva em alguns bairros do município.
A ideia do grupo foi desenvolver protótipos que demonstrassem o funcionamento de pisos drenantes que, se implementados, poderiam facilitar o escoamento da água da chuva ao captar e redirecionar o acumulado por meio de bacias de amortecimento. O projeto chegou a ser apresentado a representantes da prefeitura, que aderiram parcialmente a uma das ideias.
David Willian Machado de Moura, de 13 anos, um dos integrantes da pesquisa, conta como foi o processo. “Participar do projeto, além de ter sido uma experiência nova, foi muito interessante e divertido. Foi uma experiência que propôs para a gente algumas coisas com as quais a gente não teria contato. Na hora que a professora contou a notícia da premiação, eu me senti muito feliz e orgulhoso da nossa sala.”
Para a elaboração do projeto, os estudantes contaram com o apoio de funcionários da Defesa Civil, que ajudaram a dimensionar os problemas e entender quais soluções seriam viáveis. Também realizaram pesquisas e questionários com os moradores das comunidades mais afetadas. A partir da coleta desses dados, os alunos passaram a desenvolver gráficos, tabelas e planilhas que deram forma final à pesquisa.
“Os pais e a comunidade passam a ver a escola com outros olhos, como um ambiente que cria oportunidades e que se importa com problemas reais. Juntos podemos mudar o mundo, e essa mudança pode começar aqui, na nossa escola, na nossa comunidade”, afirma a professora Kethlyn.
Ciência para Todos
O Prêmio Ciência para Todos é uma iniciativa que busca premiar pesquisas que promovam a investigação científica e que tenham como objetivo o incentivo e a valorização da Ciência, em todas as áreas do conhecimento, realizadas por estudantes orientados por professoras e professores da rede pública de Educação Básica do Estado de São Paulo.
Em sua quarta edição, a premiação estabeleceu para os projetos o tema “Um mundo melhor para todos”, que envolve a reflexão sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e considera, como elementos norteadores dos projetos de pesquisa, o papel da ciência e, consequentemente, a relevância do desenvolvimento científico.
Os três primeiros colocados de cada uma das categorias, Ensino Fundamental e Ensino Médio, garantirão a professores e estudantes uma visita a um centro de pesquisa apoiado pela Fapesp, com transporte, alimentação e mediação pedagógica. Além disso, os professores orientadores das equipes premiadas receberão um notebook como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.