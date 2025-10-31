Com investimento de R$ 130 milhões, o Maxi Shopping Jundiaí inaugura no dia 5 de novembro a terceira expansão reunindo mais de 30 novas lojas, restaurantes renomados, novas opções de lazer e entretenimento, além de mais de 200 vagas adicionais de estacionamento. O projeto arquitetônico moderno e imponente traduz o compromisso do Maxi Shopping com a inovação e conforto, reforçando sua vocação em oferecer o melhor em compras, gastronomia e diversão para toda a família.

A expansão também representa um importante impulso econômico, com a geração de mais de 500 novos empregos diretos e indiretos, fortalecendo ainda mais o comércio e o mercado de trabalho local.

Entre as novidades que chegam para surpreender o público estão marcas consagradas como Riachuelo, Madero, Jerônimo, Googie’s Boliche, Jujuba Park, Pecorino, Mondo Pane, Vassoura Quebrada e Arena Sport, Gendai, Pet Camp, Centauro, Vans, Shiva Pastéis, Panini, Spazzio Jóias, Q Óculos, Oscar Calçados, Reserva, Hering, Luna Gelateria, Mega Store Cacau Show, Br Machine, Life by Vivara, Live!, Stroke, Ikihai, Subway, Bob’s, Supermercados Boa e Casas Bahia.