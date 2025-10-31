Com investimento de R$ 130 milhões, o Maxi Shopping Jundiaí inaugura no dia 5 de novembro a terceira expansão reunindo mais de 30 novas lojas, restaurantes renomados, novas opções de lazer e entretenimento, além de mais de 200 vagas adicionais de estacionamento. O projeto arquitetônico moderno e imponente traduz o compromisso do Maxi Shopping com a inovação e conforto, reforçando sua vocação em oferecer o melhor em compras, gastronomia e diversão para toda a família.
A expansão também representa um importante impulso econômico, com a geração de mais de 500 novos empregos diretos e indiretos, fortalecendo ainda mais o comércio e o mercado de trabalho local.
Entre as novidades que chegam para surpreender o público estão marcas consagradas como Riachuelo, Madero, Jerônimo, Googie’s Boliche, Jujuba Park, Pecorino, Mondo Pane, Vassoura Quebrada e Arena Sport, Gendai, Pet Camp, Centauro, Vans, Shiva Pastéis, Panini, Spazzio Jóias, Q Óculos, Oscar Calçados, Reserva, Hering, Luna Gelateria, Mega Store Cacau Show, Br Machine, Life by Vivara, Live!, Stroke, Ikihai, Subway, Bob’s, Supermercados Boa e Casas Bahia.
“Com 36 anos de existência, o Maxi Shopping, que faz parte da história e da vida de Jundiaí, reafirma seu compromisso com o público, oferecendo um mix cada vez mais diversificado de lojas, serviços, cultura e lazer. Esta expansão traz um novo Maxi, ainda mais completo, moderno e acolhedor. Nosso objetivo é entregar o que há de melhor e mais atual, sempre com conforto, segurança e qualidade”, destaca André Latorre Noronha, diretor do empreendimento.
Com essa ampliação, o empreendimento passa a contar com 46.415,27 m² de Área Bruta Locável (ABL), reforçando sua posição como um dos maiores e mais completos centros de compras do interior paulista.