Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido, suspeitos de furto em uma famosa loja de roupas, no Centro de Jundiaí. As detenções foram feitas por policiais militares da 1ª Cia do 11° Batalhão.
O soldado Bernadelli e cabo Daísa foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar dois suspeitos na rua do Rosário. A dupla foi localizada e, com um deles, os policiais localizaram uma calça nova com etiqueta/preço de R$ 50 - a etiqueta também identificava a loja.
Neste momento o representante da loja foi até os militares, informando que os dois haviam agido com mais um comparsa, e que o terceiro ainda estava no estabelecimento.
Quando os policiais se aproximavam do local para averiguação, o terceiro integrante do bando estava saindo, carregando algumas camisetas furtadas. Ele foi abordado e confessou, alegando ter agido com os demais - esta não foi sua primeira detenção pelo mesmo tipo de crime.
Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde os dois adultos foram presos. Com relação ao adolescente - o que estava saindo da loja -, não foi possível localizar seus pais, razão pela qual o Conselho Tutelar foi acionado - o garoto ficou sob responsabilidade do conselheiro.
Os produtos furtados foram devolvidos.