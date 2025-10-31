Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido, suspeitos de furto em uma famosa loja de roupas, no Centro de Jundiaí. As detenções foram feitas por policiais militares da 1ª Cia do 11° Batalhão.

O soldado Bernadelli e cabo Daísa foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar dois suspeitos na rua do Rosário. A dupla foi localizada e, com um deles, os policiais localizaram uma calça nova com etiqueta/preço de R$ 50 - a etiqueta também identificava a loja.

Neste momento o representante da loja foi até os militares, informando que os dois haviam agido com mais um comparsa, e que o terceiro ainda estava no estabelecimento.