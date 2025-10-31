01 de novembro de 2025
Paulista terá tecnologia GPS em treinos e jogos pela primeira vez

Por Redação | Paulista FC
O GPS coleta dados como distância percorrida, acelerações e velocidade máxima
O Paulista contará com um aliado na busca por evolução na performance dos atletas. Pela primeira vez em sua história, o Galo passa a utilizar o sistema Catapult, tecnologia de ponta em monitoramento de desempenho esportivo que mede, em tempo real, os principais indicadores físicos e técnicos dos atletas durante treinos e jogos.

O Catapult utiliza um dispositivo GPS de alta precisão que coleta dados como distância percorrida, acelerações, velocidade máxima, carga de trabalho e intensidade de esforço. Essas informações permitem à comissão técnica ajustar treinos, prevenir lesões e otimizar o rendimento de cada jogador, com base em dados científicos e individualizados.

A implementação do sistema foi viabilizada graças à parceria com a Catapult Sports, líder mundial no setor, e com a Federação Paulista de Futebol, que tem sido uma importante aliada na valorização e no fortalecimento das estruturas técnicas dos clubes paulistas.

Além do Galo, clubes gigantes do Brasil e do exterior utilizam a tecnologia no dia a dia.

