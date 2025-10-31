A Prefeitura de Jundiaí segue fortalecendo sua rede de atendimento oncológico por meio de uma parceria inédita com o Hospital A.C. Camargo Câncer Center, uma das maiores referências em tratamento do câncer da América Latina. A iniciativa integra o Programa Missão A.C. Camargo, que leva a expertise da instituição a municípios brasileiros com o objetivo de aprimorar fluxos, protocolos e a experiência do paciente durante todo o processo de cuidado.

Em mais uma etapa dessa parceria estratégica, representantes do hospital estiveram em Jundiaí nesta semana para apresentar os resultados do diagnóstico situacional da rede municipal. O relatório foi elaborado ao longo de um mês, com entrevistas e visitas a 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serviços da Atenção Especializada, traçando um panorama completo da jornada do paciente oncológico, desde o primeiro atendimento até as fases mais complexas do tratamento.

VEJA MAIS: