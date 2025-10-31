31 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Parceria com A.C. Camargo avança para aprimorar a rede oncológica

A Prefeitura de Jundiaí segue fortalecendo sua rede de atendimento oncológico por meio de uma parceria inédita com o Hospital A.C. Camargo Câncer Center, uma das maiores referências em tratamento do câncer da América Latina. A iniciativa integra o Programa Missão A.C. Camargo, que leva a expertise da instituição a municípios brasileiros com o objetivo de aprimorar fluxos, protocolos e a experiência do paciente durante todo o processo de cuidado.

Em mais uma etapa dessa parceria estratégica, representantes do hospital estiveram em Jundiaí nesta semana para apresentar os resultados do diagnóstico situacional da rede municipal. O relatório foi elaborado ao longo de um mês, com entrevistas e visitas a 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serviços da Atenção Especializada, traçando um panorama completo da jornada do paciente oncológico, desde o primeiro atendimento até as fases mais complexas do tratamento.

“Essas informações nos trazem clareza sobre os caminhos que precisamos trilhar nas estratégias da rede de Saúde. Dessa forma, conseguimos melhorar o tempo de acesso do paciente aos serviços, a qualidade do atendimento, a navegação clínica e a experiência do tratamento do câncer, que já é, por si só, bastante desafiadora”, ressaltou a secretária Dra Marcia Fácci.

Segundo Daiane Saraiva, coordenadora de impacto social do A.C. Camargo, Jundiaí é o segundo município a realizar esse tipo de parceria com o hospital, e os indicadores socioeconômicos coletados ao longo da análise situacional demonstram o potencial do município na área da Saúde. “A parceria com Jundiaí foi feita pensando na representatividade e em sua importância no interior de São Paulo. Nós vamos, em conjunto, pensar em possibilidades de ações que serão, posteriormente, apresentadas ao município.”

A próxima etapa do programa será a realização de um workshop entre o hospital e profissionais da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, marcado para o dia 13 de novembro, quando serão formuladas propostas, recomendações e ações estruturantes para o município.

