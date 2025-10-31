O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí realizou a terceira entrega do projeto “Colo de Mãe”, na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Camilo. Ao todo, 30 gestantes acompanhadas pelo pré-natal da unidade receberam kits com itens essenciais para o início da maternidade, como fraldas, roupas, manta e produtos de higiene.
Idealizado pela presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, o projeto tem como objetivo acolher gestantes em situação de vulnerabilidade e fortalecer o vínculo entre mãe e bebê. “Desde o início, pensamos o Colo de Mãe como uma forma de cuidado integral. Queremos que cada mulher se sinta amparada, valorizada e pronta para esse novo ciclo da vida”, destacou Ellen.
As entregas contam com a parceria das equipes da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) e da Atenção Básica, que acompanham as futuras mães durante o pré-natal. Além da entrega dos kits, o encontro foi marcado por momentos de troca, acolhimento e escuta entre as participantes e os profissionais da saúde.
Nara Taiane, à espera do pequeno Mathias, faz o acompanhamento gestacional pela UBS São Camilo e vive este momento especial nas rodas de conversa da unidade. “Receber esse kit da prefeitura vai ajudar bastante nesse começo”, contou.