Uma denúncia anônima feita à Guarda Municipal de Jundiaí levou agentes de Patrulhamento Rural a apreender quase meio quilo de maconha dividido em 139 porções, que estavam em uma sacola. escondida dentro de um carro abandonado, no Jardim Fepasa.
O denunciante informou, por telefone, que havia uma sacola suspeita dentro de um carro abandonado, no bairro. Para o local, foram os GMs Damaceno, Fabrício e Fogaça, que recolheram a sacola e constataram meio quilo de maconha.
O entorpecente foi apresentado no Plantão Policial para posterior investigação da Polícia Civil.
A ocorrência contou com apoio dos GMs Honório, Tártari, Edmundo e Renan (Apoio Tático) e Madeira, Sérgio Luiz e M. Silva (Operações com Cães).