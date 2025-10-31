31 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Denúncia anônima leva GMs a localizarem drogas dentro de um carro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os GMs recolheram as drogas e apresentaram na delegacia
Uma denúncia anônima feita à Guarda Municipal de Jundiaí levou agentes de Patrulhamento Rural a apreender quase meio quilo de maconha dividido em 139 porções, que estavam em uma sacola. escondida dentro de um carro abandonado, no Jardim Fepasa.

O denunciante informou, por telefone, que havia uma sacola suspeita dentro de um carro abandonado, no bairro. Para o local, foram os GMs Damaceno, Fabrício e Fogaça, que recolheram a sacola e constataram meio quilo de maconha.

O entorpecente foi apresentado no Plantão Policial para posterior investigação da Polícia Civil.

A ocorrência contou com apoio dos GMs Honório, Tártari, Edmundo e Renan (Apoio Tático) e Madeira, Sérgio Luiz e M. Silva (Operações com Cães).

Comentários

