Jundiaí será um dos municípios paulistas a receber recursos do Governo de São Paulo voltados para a área da Saúde e terá um repasse de R$ 1,18 milhão, valor que será destinado ao custeio de consultas e exames. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas nesta quinta-feira (30), no Palácio dos Bandeirantes.

O evento reuniu prefeitos, secretários municipais de saúde e deputados federais e estaduais, além do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, e do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, entre outros representantes. O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, representou o município, cumprimentou Tarcísio pelos recursos extras e destacou a importância do vínculo com o governo estadual para fortalecer e aprimorar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). “Essa verba vem em boa hora para custeio de consultas e exames, o que deve dar andamento às filas de espera da população e melhorar o atendimento. Junto à nossa secretária municipal de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, agora vamos mapear qual a maior urgência da pasta, com foco na qualidade de vida dos usuários”, ressaltou.

O aporte financeiro é uma transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde e será repassado em parcela única às cidades paulistas. “O Governo de São Paulo tem como obrigação tentar ajudar, na medida do possível, o trabalho de cada um dos prefeitos. O que a gente quer é trabalhar junto com as prefeituras para que façam a diferença para a população”, afirmou o governador.