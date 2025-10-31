Jundiaí será um dos municípios paulistas a receber recursos do Governo de São Paulo voltados para a área da Saúde e terá um repasse de R$ 1,18 milhão, valor que será destinado ao custeio de consultas e exames. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas nesta quinta-feira (30), no Palácio dos Bandeirantes.
O evento reuniu prefeitos, secretários municipais de saúde e deputados federais e estaduais, além do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, e do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, entre outros representantes. O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, representou o município, cumprimentou Tarcísio pelos recursos extras e destacou a importância do vínculo com o governo estadual para fortalecer e aprimorar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). “Essa verba vem em boa hora para custeio de consultas e exames, o que deve dar andamento às filas de espera da população e melhorar o atendimento. Junto à nossa secretária municipal de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, agora vamos mapear qual a maior urgência da pasta, com foco na qualidade de vida dos usuários”, ressaltou.
O aporte financeiro é uma transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde e será repassado em parcela única às cidades paulistas. “O Governo de São Paulo tem como obrigação tentar ajudar, na medida do possível, o trabalho de cada um dos prefeitos. O que a gente quer é trabalhar junto com as prefeituras para que façam a diferença para a população”, afirmou o governador.
Essa é a mais uma conquista para Jundiaí em pouco tempo: no início de outubro, a gestão municipal conseguiu, também junto ao Governo de São Paulo, ampliar a realização de cirurgias eletivas no Hospital Regional em 200 procedimentos por mês, um aumento de 20% na capacidade de atendimento da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Dias depois, o prefeito de Jundiaí, enquanto presidente da RMJ, esteve mais uma vez em contato com Tarcísio, dessa vez intermediando uma reunião entre os prefeitos de Campo Limpo Paulista, Jarinu, Cabreúva, Louveira, Várzea Paulista e Itupeva para fortalecer políticas públicas para a população. Um dos principais pleitos foi para a área da Saúde, entre eles mais um mutirão de cirurgias eletivas e ampliação dos leitos de retaguarda nos hospitais da região para desafogar o atendimento no Hospital São Vicente (HSV).
Para Martinelli, a parceria com as esferas estadual e federal é essencial para que municípios em expansão, como Jundiaí, tenham ainda mais condições de investir recursos na população. “É um conjunto de ações. Estamos sempre investindo na melhoria da Saúde do nosso município e reivindicando recursos, para que os usuários tenham mais assistência e mais qualidade nos serviços oferecidos.”