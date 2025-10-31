Um motorista bêbado foi preso na noite desta quinta-feira (30), em Itatiba, enquanto se divertia dando 'zerinho' com sua Saveiro, depois de fugir de um acidente de trânsito sem prestar socorro à vítima. A prisão foi feita por guardas municipais. Ela vai responder por embriaguez ao volante, direção perigosa, lesão corporal e omissão de socorro. Este será seu segundo inquérito por dirigir bêbado.
Os GMs Rodrigues e Montini faziam patrulhamento pela avenida Pedro Mascagni, quando avistaram um homem se divertindo de forma irresponsável e perigosa, dando 'zerinho' com sua Saveiro e provocando excessiva fumaça.
Os agentes efetuaram abordagem e de pronto perceberam que ele estava bêbado. Questionado, ele confessou que havia passado a tarde inteira ingerindo bebida alcoólica em vários estabelecimentos da cidade.
Enquanto conversavam, os guardas também perceberam que havia um dano no para-lama dianteiro, aparentemente recente, e que a roda estava com problemas. Perguntado, ele respondeu que havia acabado de se envolver em um acidente e, "sem cerimônias", contou que havia se evadido.
Logo na sequência chegou ao local um motoboy bastante bravo, alegando que estava realizando uma entrega, quando o motorista da Saveiro bateu em sua traseira, danificando a moto e lhe causando ferimentos, e fugindo do local sem prestar socorro.
Diante da situação, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.
Já o motoboy, precisou ir à Santa Casa para atendimento médico.