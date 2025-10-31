Um motorista bêbado foi preso na noite desta quinta-feira (30), em Itatiba, enquanto se divertia dando 'zerinho' com sua Saveiro, depois de fugir de um acidente de trânsito sem prestar socorro à vítima. A prisão foi feita por guardas municipais. Ela vai responder por embriaguez ao volante, direção perigosa, lesão corporal e omissão de socorro. Este será seu segundo inquérito por dirigir bêbado.

Os GMs Rodrigues e Montini faziam patrulhamento pela avenida Pedro Mascagni, quando avistaram um homem se divertindo de forma irresponsável e perigosa, dando 'zerinho' com sua Saveiro e provocando excessiva fumaça.

Os agentes efetuaram abordagem e de pronto perceberam que ele estava bêbado. Questionado, ele confessou que havia passado a tarde inteira ingerindo bebida alcoólica em vários estabelecimentos da cidade.