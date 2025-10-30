31 de outubro de 2025
RESULTADOS

Time Jundiaí conquista cinco medalhas nos Jogos da Melhor Idade

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Time Jundiaí marcou presença em São João da Boa Vista com 68 pessoas; destas, 59 eram atletas
O Time Jundiaí encerrou sua participação na fase estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) de 2025, realizado em São João da Boa Vista, com cinco medalhas: duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. A cidade ficou em 31º lugar na classificação geral da competição.

Subiram no lugar mais alto do pódio Maria do Carmo Viana dos Santos (mais conhecida como “Toco”), nos 1.500m, e Madalena Martins Gomes, no arremesso de peso. Ganharam a medalha de prata Joaquim Sabino, na prova dos 500m, e a dupla de tênis de campo (categoria Feminino B) Carminha/Bete, superada na final pela equipe de São José do Rio Preto por 8 a 6. Quem levou o bronze foi o nadador Márcio Antônio da Silva, na categoria 65 a 69 anos (nado costas).

Ana Paula Citelli, chefe da delegação jundiaiense, fez um balanço positivo do evento e destacou a ótima performance do atletismo jundiaiense, que levou para casa três das cinco medalhas obtidas em São João da Boa Vista. “Esta modalidade faturou no JOMI de 2024 uma prata e dois bronzes, mas este ano foi responsável por 60% das medalhas do Time. Também temos que valorizar os outros esportes cujos atletas subiram no pódio e toda nossa delegação, composta por 68 pessoas. Destas, 59 eram atletas”, disse.

“Parabenizo os integrantes do Time Jundiaí pela garra, dedicação e os bons resultados obtidos no JOMI. Temos orgulho de nossa delegação ser de talentos da própria cidade. O Time Jundiaí não conta com contratações de atletas de outros municípios, o que reforça a seriedade do trabalho de base e de fomento ao esporte da gestão”, finalizou a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi.

O JOMI reúne os melhores atletas de municípios paulistas com mais de 60 anos. Na edição de 2025, mais 2.800 participantes de 198 cidades, disputaram as competições em 15 modalidades.

