O mercado imobiliário de Jundiaí e Região encerrou setembro de 2025 em forte alta, tanto nas vendas quanto nas locações de imóveis usados. De acordo com levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), as vendas subiram 110,53% em relação a agosto, enquanto o número de novos contratos de locação cresceu 40,22% no mesmo período. Já o aluguel a crescente foi de 40% a mais.

O estudo consultou 70 imobiliárias nos municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Pinhalzinho, Socorro e Várzea Paulista.

Para o corretor Linecker Scarpelli, proprietário de uma imobiliária em Jundiaí, o crescimento nas vendas é reflexo do aquecimento gradual do mercado. Bairros como Jardim Ermida, Malota e Engordadouro, áreas valorizadas pela infraestrutura, qualidade de vida e fácil acesso às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, foram os mais procurados.