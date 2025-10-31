O mercado imobiliário de Jundiaí e Região encerrou setembro de 2025 em forte alta, tanto nas vendas quanto nas locações de imóveis usados. De acordo com levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), as vendas subiram 110,53% em relação a agosto, enquanto o número de novos contratos de locação cresceu 40,22% no mesmo período. Já o aluguel a crescente foi de 40% a mais.
O estudo consultou 70 imobiliárias nos municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Pinhalzinho, Socorro e Várzea Paulista.
Para o corretor Linecker Scarpelli, proprietário de uma imobiliária em Jundiaí, o crescimento nas vendas é reflexo do aquecimento gradual do mercado. Bairros como Jardim Ermida, Malota e Engordadouro, áreas valorizadas pela infraestrutura, qualidade de vida e fácil acesso às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, foram os mais procurados.
“Nos últimos meses observamos um aumento expressivo no número de vendas, resultado também relacionado ao nosso trabalho direcionado. Registramos um crescimento de cinco vendas em agosto para oito em setembro, um número significativo dentro do nosso segmento”, explica.
Linecker Scarpelli confirma um aumento significativo nas vendas para o segmento imobiliário
A diretora Jéssica Campanholo Alves, à frente de outra imobiliária, confirma o bom momento do mercado. Segundo ela, setembro registrou 10 negociações de compra e 11 de locação.
“Os clientes compradores têm buscado principalmente imóveis com valores entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão. Já o público de locação apresenta perfis variados. Parte busca maior espaço, enquanto outros optam por reduzir custos”, diz. “As regiões com maior volume de negócios em setembro foram o Engordadouro e Colônia nas vendas e Itupeva nas locações”, completa.
Jéssica Campanholo Alves citou Engordadouro e Colônia como bairros mais procurados para venda e Itupeva para locação
Aluguel em alta
O mercado de locações também segue aquecido. Corretor e proprietário de outra imobiliária, Fernando Strobel afirma ter feito mais locações nesses meses. Em sua unidade foram cinco em agosto e nove em setembro.
“O aluguel é uma solução para quem não quer entrar em um financiamento neste momento em que as taxas de juros ainda estão elevadas. Também atendemos muitos clientes que estão de passagem, seja a trabalho ou estudo”, comenta.
A imobiliária atua majoritariamente com studios e flats mobiliados, voltados a pessoas que moram sozinhas. Os bairros com maior demanda por esse tipo de imóvel são Centro, Vila Arens, Jardim Flórida, Anhangabaú e Vila das Hortênsias.