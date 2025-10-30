O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do técnico Vagner Mancini, de 59 anos, que assinou contrato até o fim da atual temporada. O treinador chega para substituir Fernando Seabra, demitido após uma sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro.
Na comissão técnica, Mancini contará com outro ídolo do Paulista: o ex-zagueiro e atual auxiliar técnico Réver. Formado nas categorias de base do Paulista, ele atuou por quatro temporadas no time de Jundiaí e também conquistou a Copa do Brasil de 2005 sob comando do treinador.
Apesar de ser a primeira passagem de Mancini como técnico do Bragantino, o profissional tem histórico com o clube, onde atuou como jogador entre 1991 e 1992, período em que o Massa Bruta viveu uma das fases mais expressivas de sua história no cenário nacional.
NO PAULISTA
Ídolo do Paulista de Jundiaí, Mancini iniciou a carreira de treinador no clube em 2004, após encerrar a trajetória como atleta. No ano seguinte, entrou para a história ao conquistar a Copa do Brasil de 2005, título que levou o Galo à Libertadores de 2006, a única disputa internacional do clube.
Antes disso, como jogador e capitão do Paulista, Mancini havia sido campeão paulista da Série A2 e brasileiro da Série C, ambos em 2001. A identificação com o clube jundiaiense permanece até hoje. Em entrevistas recentes, o treinador relembrou com orgulho o feito de 2005 e o impacto daquele título na cidade.
De acordo com o pesquisador Ivan Gottardo, foram 156 jogos com 64 vitórias, 39 empates e 53 derrotas, entre 2005 e 2007, como treinador do Paulista.
No Massa Bruta, Mancini terá a missão de recolocar o time em boa fase no Brasileirão. O time de Bragança Paulista ocupa a 12ª colocação na tabela, com 36 pontos (cinco pontos acima do Vitória - primeiro time na zona de rebaixamento).