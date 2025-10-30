O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do técnico Vagner Mancini, de 59 anos, que assinou contrato até o fim da atual temporada. O treinador chega para substituir Fernando Seabra, demitido após uma sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro.

Na comissão técnica, Mancini contará com outro ídolo do Paulista: o ex-zagueiro e atual auxiliar técnico Réver. Formado nas categorias de base do Paulista, ele atuou por quatro temporadas no time de Jundiaí e também conquistou a Copa do Brasil de 2005 sob comando do treinador.

Apesar de ser a primeira passagem de Mancini como técnico do Bragantino, o profissional tem histórico com o clube, onde atuou como jogador entre 1991 e 1992, período em que o Massa Bruta viveu uma das fases mais expressivas de sua história no cenário nacional.