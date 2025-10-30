31 de outubro de 2025
OPERAÇÕES COM CÃES

GM detém dupla com mais de 650 porções de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Com eles foram apreendidas 671 porções de entorpecentes
Um homem foi preso e um adolescente apreendido por tráfico, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quarta-feira (29). Mais de 650 porções de drogas foram apreendidas.

Os GMs de Operações com Cães, Júlio, Willians e Pegoraro - supervisionados pelo subinspetor Cristiano -, faziam patrulhamento, quando se depararam com dois homens correndo para uma área de mata. Os agentes foram atrás e conseguiram pegá-los. Com eles foram apreendidas 671 porções de entorpecentes, além de mais de R$ 200.

Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o maior foi preso em flagrante e, o adolescente, ficou apreendido.

A ocorrência contou com apoio dos GMs Odirley, Marco e Ferreira.

