Um homem foi preso e um adolescente apreendido por tráfico, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quarta-feira (29). Mais de 650 porções de drogas foram apreendidas.

Os GMs de Operações com Cães, Júlio, Willians e Pegoraro - supervisionados pelo subinspetor Cristiano -, faziam patrulhamento, quando se depararam com dois homens correndo para uma área de mata. Os agentes foram atrás e conseguiram pegá-los. Com eles foram apreendidas 671 porções de entorpecentes, além de mais de R$ 200.

Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o maior foi preso em flagrante e, o adolescente, ficou apreendido.