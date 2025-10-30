31 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
ENCONTRO

‘Mães que Iluminam’ convida mulheres a regatar autoconfiança

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas e exclusivas para mães
O Clube de Mães Atípicas, programa do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), realiza no dia 8, sábado, às 9h, o encontro “Mães que Iluminam – O despertar da autoconfiança”, uma parceria com a palestrante e terapeuta Ana Kekligian.

A proposta é oferecer uma vivência diferente de tudo o que já foi realizado, com reflexões sobre o papel da mulher, além de exercícios voltados ao autoconhecimento e bem-estar emocional. A ação faz parte das iniciativas do Fundo Social que visam criar espaços de escuta, troca de experiências e incentivo à autoestima.

A atividade, que será realizada no auditório do Funss, faz parte das ações promovidas pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da presidência de Ellen Camila Martinelli, voltadas ao acolhimento e fortalecimento das mulheres, especialmente das mães.

“Sabemos que a maternidade é um momento intenso e transformador, mas que, muitas vezes, faz com que as mulheres deixem de olhar para si mesmas. Este será um encontro para reconectar, fortalecer e valorizar cada mãe, resgatando a autoconfiança e o amor-próprio”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Ellen Martinelli.

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas e exclusivas para mães.

As interessadas devem se inscrever pelo link: https://forms.gle/UqzYyH7uiNY9ceB8A

O Fundo Social de Solidariedade fica na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro (Anexo ao Parque da Uva) – Portão 03, bairro Anhangabaú.

