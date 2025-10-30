O Clube de Mães Atípicas, programa do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), realiza no dia 8, sábado, às 9h, o encontro “Mães que Iluminam – O despertar da autoconfiança”, uma parceria com a palestrante e terapeuta Ana Kekligian.

A proposta é oferecer uma vivência diferente de tudo o que já foi realizado, com reflexões sobre o papel da mulher, além de exercícios voltados ao autoconhecimento e bem-estar emocional. A ação faz parte das iniciativas do Fundo Social que visam criar espaços de escuta, troca de experiências e incentivo à autoestima.

A atividade, que será realizada no auditório do Funss, faz parte das ações promovidas pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da presidência de Ellen Camila Martinelli, voltadas ao acolhimento e fortalecimento das mulheres, especialmente das mães.