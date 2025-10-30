Marcando o início de um estudo clínico pioneiro conduzido em parceria entre a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), o Hcor e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), foi realizado o primeiro procedimento de congelamento do câncer de mama do município, no Ambulatório de Saúde da Mulher de Jundiaí, no Hospital Universitário (HU).

A iniciativa integra um protocolo multicêntrico que busca avaliar a segurança e a eficácia do congelamento em pacientes com câncer de mama inicial. A técnica, testada anteriormente pela Unifesp como a primeira pesquisa do tipo na América Latina, foi aplicada em pacientes oncológicas da rede de Jundiaí, colocando o município em um grupo seleto de centros de pesquisa dedicados a estudar terapias inovadoras para o câncer de mama e reforçando o papel da cidade como polo de ciência, ensino e assistência de excelência.

