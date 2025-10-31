O Governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira (30), durante o Mesa SP, as Rotas do Queijo de São Paulo, iniciativa intersecretarial para incentivar a produção artesanal de queijos, conectando produtores, turistas e consumidores em experiências que unem gastronomia, cultura e turismo rural. A ação reúne queijarias localizadas por todo o estado, organizadas em oito rotas temáticas. O projeto, coordenado pela Casa Civil, contou com as contribuições das secretarias de Estado de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e do Invest SP.
Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) há quatro queijarias de três municípios Jundiaí (1), Itupeva (1) e Cabreúva (2) que compõem a Rota Bandeirantes.
LEIA MAIS:
“Com as Rotas do Queijo de São Paulo, prestigiamos essa cultura artesanal de grande potencial para alavancar o turismo rural e, consequentemente, trazer mais progresso para as economias que fazem parte dessas rotas. Nossos queijos já começam a receber reconhecimento em outras regiões do Brasil e internacionalmente e o papel do Governo do Estado é incentivar esse mercado”, destacou o vice-governador Felicio Ramuth.
As Rotas do Queijo de São Paulo reúnem 102 propriedades em 77 municípios, distribuídos nas Rotas das Nascentes, Águas e Serras Paulistas; Cuesta, Itaqueri e Tietê; Mogiana Paulista; Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba; Noroeste Paulista; Bandeirantes; Alta Paulista; e Sudoeste Paulista. A ação integra fazendas, queijarias e destinos turísticos e inclui ainda 17 experiências e destinos queijeiros. Veja detalhes no site oficial.
A exemplo das Rotas do Vinho e do Café, lançadas em agosto de 2024 e em abril deste ano, respectivamente, a expectativa com o lançamento das Rotas do Queijo é fortalecer os produtores artesanais. “As Rotas do Queijo vão estimular o empreendedorismo local e fomentar toda a cadeia produtiva, gerando mais emprego e renda para os municípios. Este é um dos nossos objetivos para alavancar a economia regional”, afirmou Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.
Municípios envolvidos, por rota:
- Alta Paulista: Adamantina, Marília, Paraguaçu Paulista, Queiroz e Salto Grande;
- Bandeirantes: Boituva, Cabreúva, Campinas, Itu, Itupeva, Jundiaí, Nova Odessa, Porto Feliz e Tatuí;
- Cuesta, Itaqueri e Tietê: Anhembi, Bofete, Botucatu, Ibitinga, Ipeúna, Pardinho, Piracicaba, Ribeirão Bonito, Santa Rita do Passa Quatro e Torrinha;
- Mantiqueira e Vale do Paraíba: Areias, Caçapava, Cunha, Guaratinguetá, Itaberá, Jacareí, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Queluz, Redenção da Serra, São Bento do Sapucaí e São Luiz do Paraitinga;
- Mogiana Paulista: Cássia dos Coqueiros, Pedregulho, Jaboticabal, Jardinópolis, Santa Cruz da Esperança
- Nascentes, Águas e Serras Paulistas: Águas de Lindóia, Amparo, Bragança Paulista, Caconde, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Joanópolis, Pedra Bela, Serra Negra, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Santa Isabel.
- Noroeste Paulista: Alto Alegre, Catanduva, Fernandópolis, Marinópolis, Nova Castilho, Olímpia e Urupês.
Sudoeste Paulista: Avaré, Ibiúna, Itapetininga, Itararé, Pilar do Sul e Sarapuí.
- Destinos e experiências queijeiras: Angatuba, Araçatuba, Bauru, Jacareí, Itapira, Lorena, Pariquera-Açu, Pirassununga, Porangaba, São Miguel Arcanjo e São Paulo.
Produção em expansão
O estado de São Paulo se tornou um dos maiores celeiros de produtores de queijos artesanais do país, alcançando reconhecimento internacional — como na 7ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, o popular Mundial de Queijos da França, competição que reuniu representantes de 26 países e mais de 1,9 mil variedades. Quatro dos dez queijos que levaram a medalha de ouro são do estado.
Típico do campo e das zonas rurais de São Paulo, o queijo tem impulsionado uma extensa cadeia ligada ao turismo rural, um dos segmentos mais procurados pelo viajante desde o início da pandemia, com crescimento de quase 30% ao ano, segundo pesquisa do Sebrae. A gastronomia é hoje o terceiro maior impulsionador de viagens no mundo, atrás da natureza e da cultura, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT).
“São Paulo cresce no turismo e é referência quando o assunto é gastronomia e turismo rural. Os nossos queijos estão entre os melhores do mundo, atraindo visitantes de todas as partes do país e do mundo para vivenciar processos de produção, experiências no campo, mostras e degustações, eventos e vivências turísticas das mais diversas, que incrementam a economia e valorizam a produção e a cultura local”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.
A produção artesanal em específico também vive um crescimento expressivo. Desde 2022, o número de produtores registrados no Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP) aumentou 300%, impulsionado pela simplificação do processo de registro. Hoje, já são quase 60 queijarias artesanais oficialmente reconhecidas no Estado, que, somadas às mais de 100 indústrias queijeiras, consolidam São Paulo como um dos principais polos da queijaria brasileira.
“Estamos construindo um ambiente que une qualidade, inovação e identidade. Nossos queijos são reconhecidos no mundo todo e representam o melhor da agricultura paulista: trabalho, tradição e excelência”, disse o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.