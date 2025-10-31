Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) há quatro queijarias de três municípios Jundiaí (1), Itupeva (1) e Cabreúva (2) que compõem a Rota Bandeirantes .

O Governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira (30), durante o Mesa SP, as Rotas do Queijo de São Paulo, iniciativa intersecretarial para incentivar a produção artesanal de queijos, conectando produtores, turistas e consumidores em experiências que unem gastronomia, cultura e turismo rural. A ação reúne queijarias localizadas por todo o estado, organizadas em oito rotas temáticas. O projeto, coordenado pela Casa Civil, contou com as contribuições das secretarias de Estado de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e do Invest SP.

“Com as Rotas do Queijo de São Paulo, prestigiamos essa cultura artesanal de grande potencial para alavancar o turismo rural e, consequentemente, trazer mais progresso para as economias que fazem parte dessas rotas. Nossos queijos já começam a receber reconhecimento em outras regiões do Brasil e internacionalmente e o papel do Governo do Estado é incentivar esse mercado”, destacou o vice-governador Felicio Ramuth.

As Rotas do Queijo de São Paulo reúnem 102 propriedades em 77 municípios, distribuídos nas Rotas das Nascentes, Águas e Serras Paulistas; Cuesta, Itaqueri e Tietê; Mogiana Paulista; Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba; Noroeste Paulista; Bandeirantes; Alta Paulista; e Sudoeste Paulista. A ação integra fazendas, queijarias e destinos turísticos e inclui ainda 17 experiências e destinos queijeiros. Veja detalhes no site oficial.

A exemplo das Rotas do Vinho e do Café, lançadas em agosto de 2024 e em abril deste ano, respectivamente, a expectativa com o lançamento das Rotas do Queijo é fortalecer os produtores artesanais. “As Rotas do Queijo vão estimular o empreendedorismo local e fomentar toda a cadeia produtiva, gerando mais emprego e renda para os municípios. Este é um dos nossos objetivos para alavancar a economia regional”, afirmou Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.