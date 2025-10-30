A Prefeitura de Jundiaí deu início à substituição de lâmpadas a vapor por luminárias de tecnologia LED na avenida Antônio Pincinato. Os trabalhos começaram na altura do Jardim Guanabara e seguem em um trecho de aproximadamente 5 quilômetros, passando pelos bairros Aeroporto, Eloy Chaves e Ermida.

Ao todo, 344 luminárias serão substituídas nesta etapa. A ação faz parte do programa de modernização da iluminação pública, que tem como objetivo ampliar a eficiência energética, reduzir custos de manutenção e proporcionar mais segurança e visibilidade para motoristas e pedestres.

