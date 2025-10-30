A Prefeitura de Jundiaí deu início à substituição de lâmpadas a vapor por luminárias de tecnologia LED na avenida Antônio Pincinato. Os trabalhos começaram na altura do Jardim Guanabara e seguem em um trecho de aproximadamente 5 quilômetros, passando pelos bairros Aeroporto, Eloy Chaves e Ermida.
Ao todo, 344 luminárias serão substituídas nesta etapa. A ação faz parte do programa de modernização da iluminação pública, que tem como objetivo ampliar a eficiência energética, reduzir custos de manutenção e proporcionar mais segurança e visibilidade para motoristas e pedestres.
“Essas melhorias refletem o compromisso da prefeitura com a qualidade dos serviços públicos e com o bem-estar da população. A tecnologia LED oferece maior durabilidade, economia e luminosidade, contribuindo também para a sustentabilidade”, destacou o secretário interino de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra.
O diretor de Iluminação Pública, Carlos Bocci, lembra que desde o início de 2025, a prefeitura já realizou a substituição de mais de 5 mil lâmpadas em diversas regiões da cidade. “O trabalho segue um cronograma técnico elaborado pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que também considera as solicitações da população recebidas pelo serviço 156”, explicou Bocci.