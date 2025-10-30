Depois de mais de uma semana de estiagem, o fim de outubro em Jundiaí vem sendo marcado pela chuva desde segunda-feira (28). Esta semana, que termina já com um novo mês à vista, tem a chuva chegando "atrasada" para o mês. Com isso, o acumulado ajuda, mas não alcança a média. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, com dados desde 2012, a média de chuva para o mês de outubro é de 187 milímetros.

Até a manhã de terça-feira (28), Jundiaí tinha registrado 74 milímetros. Entre o restante da manhã de terça, a quarta (29), que teve chuva mais volumosa, principalmente no fim da tarde, e a manhã de hoje (30), foram registrados mais 32 milímetros. Com isso, a um dia do fim do mês, a chuva totaliza 106 milímetros neste outubro.

