31 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Mesmo com chuva no fim do mês, outubro está abaixo da média

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
O tempo encoberto deve continuar na cidade pelos próximos dias, com chuva mais forte domingo e segunda
O tempo encoberto deve continuar na cidade pelos próximos dias, com chuva mais forte domingo e segunda

Depois de mais de uma semana de estiagem, o fim de outubro em Jundiaí vem sendo marcado pela chuva desde segunda-feira (28). Esta semana, que termina já com um novo mês à vista, tem a chuva chegando "atrasada" para o mês. Com isso, o acumulado ajuda, mas não alcança a média. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, com dados desde 2012, a média de chuva para o mês de outubro é de 187 milímetros.

Até a manhã de terça-feira (28), Jundiaí tinha registrado 74 milímetros. Entre o restante da manhã de terça, a quarta (29), que teve chuva mais volumosa, principalmente no fim da tarde, e a manhã de hoje (30), foram registrados mais 32 milímetros. Com isso, a um dia do fim do mês, a chuva totaliza 106 milímetros neste outubro.

VEJA MAIS:

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, até o fim desta quinta-feira deve chover aproximadamente mais 2 milímetros na cidade. Para a sexta-feira (31), espera-se cerca de 8 milímetros, com chuva principalmente no fim da tarde. Com isso, o acumulado para o mês fica aquém da média.

O mês de novembro começará chuvoso. Há previsão de precipitações no sábado (1) e principalmente no domingo (2) e na segunda (3). A terça (4) promete trégua, mas a chuva deve voltar na quarta (4) e se estender novamente até o fim da próxima semana, segundo o Climatempo.

