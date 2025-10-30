Guardas municipais recuperaram na noite desta quarta-feira (29), no bairro Medeiros, em Jundiaí, um caminhão roubado, avaliado em R$ 280 mil, além de parte da carga de perfume, levada pelos ladrões, avaliada em quase R$ 85 mil. Ninguém foi preso.

Por volta das 23h30 equipes da Corporação receberam denúncia de que um caminhão teria saído de sua rota, e que sua última localização seria na avenida José Alves de Oliveira, no bairro Medeiros. Diante das informações, os agentes foram ao local e encontraram o veículo abandonado.

Foi constatado que o caminhão havia sido violado e que a carga de perfumes e outros produtos estava revirada.