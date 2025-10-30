Um levantamento realizado pelo Procon-SP entre os principais bancos do país apontou que a diferença nas taxas de juros de empréstimo consignado pode dobrar de uma instituição para outra.

O levantamento, realizado em 10 de outubro, comparou as taxas cobradas para contratos de 12 e 48 meses entre seis bancos que oferecem crédito consignado a servidores públicos, aposentados do INSS e funcionários da iniciativa privada.

Em um empréstimo com 48 parcelas, por exemplo, um trabalhador da iniciativa privada pode pagar juros que vão de 2,66% ao mês a 5,39% ao mês, dependendo do banco — uma diferença superior a 100%, considerando a taxa de juros mais baixa.