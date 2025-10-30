31 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EMPRÉSTIMOS

Procon: taxa de juros de consignados pode dobrar entre bancos

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Procon-SP
Órgão orienta também para o risco de golpes em aposentados
Órgão orienta também para o risco de golpes em aposentados

Um levantamento realizado pelo Procon-SP entre os principais bancos do país apontou que a diferença nas taxas de juros de empréstimo consignado pode dobrar de uma instituição para outra.

O levantamento, realizado em 10 de outubro, comparou as taxas cobradas para contratos de 12 e 48 meses entre seis bancos que oferecem crédito consignado a servidores públicos, aposentados do INSS e funcionários da iniciativa privada.

Em um empréstimo com 48 parcelas, por exemplo, um trabalhador da iniciativa privada pode pagar juros que vão de 2,66% ao mês a 5,39% ao mês, dependendo do banco — uma diferença superior a 100%, considerando a taxa de juros mais baixa.

O estudo também mostra que as taxas médias subiram em relação a outubro de 2024, especialmente para aposentados do INSS (+0,18 p.p.) e funcionários de empresas privadas (+0,17 p.p.).

O relatório completo pode ser acessado pelo link www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Relatorio-Emp-Consignado-Outubro-25.pdf

“O crédito consignado é uma modalidade importante e pode ser vantajosa quando contratada de forma consciente. Por isso, é essencial que as instituições financeiras forneçam informações claras e contratos acessíveis, sem omitir custos ou dificultar a compreensão do consumidor”, destaca a assessora técnica do Procon-SP, Nilciane Zalpa.

Aposentados seguem como alvo de golpes

O empréstimo consignado continua sendo um dos principais alvos de fraudes, sobretudo contra aposentados e pensionistas do INSS, alerta o Procon-SP. Segundo o órgão, muitos consumidores têm relatado descontos indevidos em seus benefícios por contratos que não foram solicitados nem autorizados.

O Procon orienta os consumidores a ficarem atentos a propostas que chegam por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais e alerta: nenhum banco pode conceder crédito sem autorização expressa do cliente.

Recomendações do Procon-SP aos consumidores

  • Pesquise e compare as taxas entre diferentes bancos, sempre nas mesmas condições (valor, prazo e perfil do tomador);
  • Evite contratar empréstimos por telefone ou mensagem; prefira o contato direto com o banco ou aplicativo oficial;
  • Acompanhe mensalmente o extrato do INSS (via app meu INSS ou site oficial) para verificar se há descontos desconhecidos;
  • Desconfie de ofertas “sem consulta” ou com liberação imediata;
  • Em caso de desconto indevido, registre imediatamente reclamação no Procon-SP (para residentes do estado de SP) e junto ao INSS para bloqueio do benefício e apuração da fraude.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários