Um levantamento realizado pelo Procon-SP entre os principais bancos do país apontou que a diferença nas taxas de juros de empréstimo consignado pode dobrar de uma instituição para outra.
O levantamento, realizado em 10 de outubro, comparou as taxas cobradas para contratos de 12 e 48 meses entre seis bancos que oferecem crédito consignado a servidores públicos, aposentados do INSS e funcionários da iniciativa privada.
Em um empréstimo com 48 parcelas, por exemplo, um trabalhador da iniciativa privada pode pagar juros que vão de 2,66% ao mês a 5,39% ao mês, dependendo do banco — uma diferença superior a 100%, considerando a taxa de juros mais baixa.
O estudo também mostra que as taxas médias subiram em relação a outubro de 2024, especialmente para aposentados do INSS (+0,18 p.p.) e funcionários de empresas privadas (+0,17 p.p.).
O relatório completo pode ser acessado pelo link www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Relatorio-Emp-Consignado-Outubro-25.pdf
“O crédito consignado é uma modalidade importante e pode ser vantajosa quando contratada de forma consciente. Por isso, é essencial que as instituições financeiras forneçam informações claras e contratos acessíveis, sem omitir custos ou dificultar a compreensão do consumidor”, destaca a assessora técnica do Procon-SP, Nilciane Zalpa.
Aposentados seguem como alvo de golpes
O empréstimo consignado continua sendo um dos principais alvos de fraudes, sobretudo contra aposentados e pensionistas do INSS, alerta o Procon-SP. Segundo o órgão, muitos consumidores têm relatado descontos indevidos em seus benefícios por contratos que não foram solicitados nem autorizados.
O Procon orienta os consumidores a ficarem atentos a propostas que chegam por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais e alerta: nenhum banco pode conceder crédito sem autorização expressa do cliente.
Recomendações do Procon-SP aos consumidores
- Pesquise e compare as taxas entre diferentes bancos, sempre nas mesmas condições (valor, prazo e perfil do tomador);
- Evite contratar empréstimos por telefone ou mensagem; prefira o contato direto com o banco ou aplicativo oficial;
- Acompanhe mensalmente o extrato do INSS (via app meu INSS ou site oficial) para verificar se há descontos desconhecidos;
- Desconfie de ofertas “sem consulta” ou com liberação imediata;
- Em caso de desconto indevido, registre imediatamente reclamação no Procon-SP (para residentes do estado de SP) e junto ao INSS para bloqueio do benefício e apuração da fraude.