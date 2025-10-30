O curso Vendedor de Alta Performance é uma oportunidade para quem deseja aprimorar habilidades comerciais e aprender a vender com método, inteligência e foco no resultado. A proposta é oferecer uma imersão prática, com estratégias aplicáveis ao dia a dia das vendas, voltadas para quem quer estruturar seus processos e crescer de forma consistente.

No dia 5 de novembro, das 15h às 17h, o Espaço Jundiaí Empreendedora recebe a palestra “Alta Performance em Vendas”, um encontro voltado a empreendedores, gestores comerciais e vendedores que buscam sair da zona de conforto e alcançar resultados reais e sustentáveis em seus negócios.

“Os empreendedores vão aprender na prática as técnicas e ferramentas mais eficazes em vendas, como dominar cada etapa do pipeline comercial, estratégias para gerar receitas recorrentes e os pilares da alta performance,” explicou Emerson Gomes, especialista responsável pela condução da palestra.

“Se você sabe que pode vender mais, mas ainda falta estrutura e direção, esse curso é pra você. Chega de depender só do talento ou da sorte — é hora de vender com método e estratégia,” complementou.

Além do conteúdo técnico, o evento reforça o compromisso do Espaço Jundiaí Empreendedora em apoiar o desenvolvimento dos negócios locais por meio de capacitações e parcerias estratégicas. “Saber vender é uma habilidade essencial para qualquer empreendedor. Entender o cliente, comunicar valor e transformar oportunidades em resultados faz toda diferença na sustentabilidade de um negócio. Essa parceria entre o poder público e os empreendedores é o que fortalece o ecossistema de desenvolvimento econômico e impulsiona o crescimento da nossa cidade,” destacou Bruna Lazarini, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico.