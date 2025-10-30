A Concessionária Novo Litoral (CNL) inicia, a partir da 0 hora do sábado (1º), a operação do sistema de pórticos de cobrança eletrônica Siga Fácil nas rodovias sob sua concessão no Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira, tornando-se a primeira do estado a operar 100% com os pórticos.
Pagamento
Os pórticos eletrônicos estão equipados com câmeras, antenas e sensores que identificam os veículos por meio das placas ou tags de pagamento automático, garantindo um processo de cobrança mais rápido, justo e eficiente. O novo sistema evita filas, reduz o risco de acidentes e assegura cobrança proporcional ao uso da rodovia.
O pagamento poderá ser realizado até 30 dias corridos após a passagem pelos pórticos. É possível consultar os débitos no site Siga Fácil e pagar os valores diretamente no site da concessionária, pelo aplicativo CNL Novo Litoral ou pelos totens disponíveis nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Nesses canais, o motorista pode pagar via Pix ou cartão de crédito, e nas bases do SAU também há opção de cartão de débito.
Após o prazo de 30 dias, o não pagamento será considerado evasão de pedágio, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para motoristas que utilizam tag eletrônica, o prazo e a forma de pagamento seguem as regras da empresa contratada.
Descontos
- Usuários com tag têm 5% de desconto no valor da tarifa
- Motociclistas são isentos de pagamento
- Para motoristas que utilizam com frequência o mesmo trecho, há o Desconto de Usuário Frequente (DUF), aplicado automaticamente a carros de passeio com tag:
A partir da 11ª passagem no mês, o desconto total é de 10%;
A partir da 21ª passagem, o desconto chega a 20%;
Os descontos não são cumulativos: sempre é aplicado o maior benefício.
Locais e valores
- Pórtico 01 – Mogi-Dutra, trecho Arujá: R$ 1,56 por sentido
- Pórtico 02, Mogi-Dutra, trecho Mogi das Cruzes: R$ 1,99 por sentido | Estrada do Taboão (P2a): 0,57 por sentido
- Pórtico 03, Mogi-Bertioga, trecho Bertioga: R$ 6,95 por sentido
- Pórtico 04, Mogi-Bertioga, trecho Santos: R$ 5,80 por sentido
- Pórtico 05, Padre Manoel da Nóbrega, trecho Miracatu: R$ 5,59 por sentido
Todos os pórticos estão sinalizados e equipados com orientações aos motoristas. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) há dois pórticos exclusivos para monitoramento – ou seja, não há cobrança. Eles estão localizados no km 389+560 e no km 369+860.
Isenções
Não haverá cobrança de tarifa para os moradores de Mogi das Cruzes quando os deslocamentos ocorrerem dentro do município.
Em Santos, os moradores dos bairros Caruara, Iriri, Monte Cabrão e Cabuçu terão isenção ao trafegar para o pórtico P4, nos dois sentidos. O cadastro foi realizado por meio da Prefeitura de Santos e, até o momento, contempla aproximadamente 600 moradores.
Moradores do Distrito do Taboão estão isentos da cobrança para o pórtico P2, em ambos os sentidos, quando passarem por ele em uma mesma viagem e utilizarem o acesso do km 38+300 da mesma rodovia. O P2 está localizado no km 40+800 da SP-088. Já os usuários que cruzarem o pórtico P2 e acessarem a Estrada da Pedreira (P2a – km 41+190), em ambos os sentidos, pagarão apenas pelo trecho efetivamente percorrido da SP-088. Nesses casos, o desconto será de aproximadamente 70%, com a tarifa de R$ 0,57 por sentido.