A Concessionária Novo Litoral (CNL) inicia, a partir da 0 hora do sábado (1º), a operação do sistema de pórticos de cobrança eletrônica Siga Fácil nas rodovias sob sua concessão no Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira, tornando-se a primeira do estado a operar 100% com os pórticos.

Pagamento

Os pórticos eletrônicos estão equipados com câmeras, antenas e sensores que identificam os veículos por meio das placas ou tags de pagamento automático, garantindo um processo de cobrança mais rápido, justo e eficiente. O novo sistema evita filas, reduz o risco de acidentes e assegura cobrança proporcional ao uso da rodovia.

O pagamento poderá ser realizado até 30 dias corridos após a passagem pelos pórticos. É possível consultar os débitos no site Siga Fácil e pagar os valores diretamente no site da concessionária, pelo aplicativo CNL Novo Litoral ou pelos totens disponíveis nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Nesses canais, o motorista pode pagar via Pix ou cartão de crédito, e nas bases do SAU também há opção de cartão de débito.