O Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) informa que, a partir do dia 13 de novembro (quinta-feira), o varejão diurno do Jardim Rosaura passará a ser realizado na rua Luiz Benachio, em frente ao Complexo Esportivo Romão de Souza e ao Terminal Colônia.

Realizado às quintas-feiras, das 7h às 11h30 – sem alteração de data e horário –, o varejão será transferido da avenida Alcindo Carletti para o novo local, que já recebeu a sinalização informativa para a população, além de melhorias infraestruturais da prefeitura, como asfaltamento e instalações elétricas para a sua realização. Além de beneficiar o trânsito local, em vista do fluxo de veículos no antigo endereço, o novo endereço conta também com estacionamento para os frequentadores.

“Esta é uma conquista que valoriza o trabalho dos feirantes e reforça o compromisso da atual gestão com o diálogo e a escuta. A estrutura no novo local não existia e foi totalmente preparada já no início de 2025, com as melhorias necessárias para atender tanto os feirantes quanto a população. Desde o início, os feirantes nos cobraram uma posição firme diante de uma espera que já dura sete anos. Entendemos que não dava mais para adiar. O novo espaço foi devidamente asfaltado e conta com estrutura completa para recebê-los com dignidade — incluindo instalações elétricas, banheiros e estacionamento para os frequentadores”, comentou o diretor do Departamento de Abastecimento da Smaat, Ezequiel Melo.