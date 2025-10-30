Um caminhoneiro de 75 anos foi preso em flagrante por crime de racismo contra um colega de profissão, nesta quarta-feira (29), enquanto ambos estavam em uma empresa no Distrito Industrial de Jundiaí, para serviço de carga/descarga e pesagem. O idoso não gostou de ser provocado pelo colega, de 48 anos, com os dizeres "tem que se aposentar", e então retrucou com "tinha que ser preto, tinha que ser macaco".

O suspeito do crime precisava realizar uma manobra com seu caminhão e solicitou que o motorista de outro veículo se retirasse de um local da rua, pois estava impedindo a sua manobra para acessar o portão da empresa. Este motorista solicitado atendeu ao pedido do idoso e, logo em seguida, outro caminhoneiro chegou com seu veículo. Teve início então uma discussão e tumulto.

Durante o bate-boca, a vítima gritou para o idoso: "não precisava desse tumulto, tinha que se aposentar".