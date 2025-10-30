O Ministério Público do Trabalho (MPT) destinou R$ 300 mil ao 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas e Região, valor que será utilizado para concluir as obras do Galpão Logístico da Força-tarefa e do Centro de Manutenção da Corporação. O recurso tem origem em uma indenização por danos morais coletivos, decorrente de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com um produtor rural de Tatuí (SP) flagrado submetendo 13 adolescentes a condições análogas às de escravo.

O caso foi investigado em julho de 2024, durante uma ação fiscal conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e da Polícia Federal, que resultou no resgate dos jovens e na prisão em flagrante do empregador, autuado com base no artigo 149 do Código Penal.

Pelo TAC, celebrado em junho de 2025, o produtor rural comprometeu-se a pagar R$ 2 milhões em 40 parcelas de R$ 50 mil, destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e a entidades e órgãos públicos com reconhecida utilidade social, indicados pelo MPT. O Corpo de Bombeiros será beneficiário das 6 primeiras parcelas.