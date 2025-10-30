Três mulheres moradoras de Campinas, suspeitas de uma onda furtos de bebidas alcoólicas de alto valor, em supermercados de Jundiaí, foram presas em flagrante por guardas municipais de Apoio Tático e Patrulhamento Comunitário, na noite desta quarta-feira (29). Uma delas foi detida dentro do carro utilizado pela gangue, enquanto as outras foram presas em um supermercado na avenida 9 de Julho. Pelo menos 30 garrafas de bebidas foram recuperadas.

A Guarda tinha em mãos informações de que, recentemente, três mulheres a bordo de um veículo haviam tentado furtar um supermercado no município. Nesta noite, o setor de monitoramento foi avisado de que o carro usado pela gangue havia entrado em Jundiaí novamente, pela avenida 9 de Julho.

Duas equipes de Apoio Tático (Zarantonello, F.Santos e Francine) e (Furlan, Molero e Aparecido), e de Patrulhamento Comunitário (Alessandra e Mourad), saíram à caça. Próximo à agência bancária, a equipe de Zarantonello localizou o carro e realizou a abordagem. Nele havia uma mulher e, com ela, foram localizadas 30 garrafas de bebidas de alto valor. Questionada, ela relevou que eram produtos furtados de um supermercado na 9 de Julho.