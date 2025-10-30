31 de outubro de 2025
'Gangue das mulheres' é presa por furto a supermercado de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
As três já têm passagens criminais por furto em estabelecimento
Três mulheres moradoras de Campinas, suspeitas de uma onda furtos de bebidas alcoólicas de alto valor, em supermercados de Jundiaí, foram presas em flagrante por guardas municipais de Apoio Tático e Patrulhamento Comunitário, na noite desta quarta-feira (29). Uma delas foi detida dentro do carro utilizado pela gangue, enquanto as outras foram presas em um supermercado na avenida 9 de Julho. Pelo menos 30 garrafas de bebidas foram recuperadas.

A Guarda tinha em mãos informações de que, recentemente, três mulheres a bordo de um veículo haviam tentado furtar um supermercado no município. Nesta noite, o setor de monitoramento foi avisado de que o carro usado pela gangue havia entrado em Jundiaí novamente, pela avenida 9 de Julho.

Duas equipes de Apoio Tático (Zarantonello, F.Santos e Francine) e (Furlan, Molero e Aparecido), e de Patrulhamento Comunitário (Alessandra e Mourad), saíram à caça. Próximo à agência bancária, a equipe de Zarantonello localizou o carro e realizou a abordagem. Nele havia uma mulher e, com ela, foram localizadas 30 garrafas de bebidas de alto valor. Questionada, ela relevou que eram produtos furtados de um supermercado na 9 de Julho.

Ainda durante a conversa, ela também entregou as comparsas, avisando que eram duas e que ainda estavam no estabelecimento para furtar mais produtos.

As demais equipes foram para o local, sendo que uma das mulheres foi abordada no estacionamento e, a outra, dentro do mercado. "O que chamou a atenção foi a forma como elas agiam; todas possuíam fones com seus telefones interligados em chamada coletiva, para comunicação em tempo real do crime sendo cometido", explicou Zarantonello.

A gangue foi levada para o Plantão Policial, onde as três foram presas em flagrante por furto qualificado.

Todas elas possuem passagem por furto em estabelecimentos, ou seja, não é a primeira vez que são presas pelas forças policiais

