Uma professora de 54 anos foi agredida com um soco no rosto, ao final das aulas, na escola estadual Adib Miguel Haddad, no bairro Santa Gertrudes, ao tentar impedir que o agressor, de 15 anos, prendesse os demais alunos na sala, o que faria com que muitos perdessem o ônibus de volta pra casa. O caso será investigado pela Polícia Civil. De janeiro a outubro foram 52 denúncias de violência em ambiente escolar em Jundiaí.

Segundo relato da vítima, ao término das aulas, alguns alunos passaram a abrir e fechar a porta, retendo alguns colegas na sala de aula. Como muitos deles precisam pegar o ônibus para ir embora, a professora interveio, segurando a porta aberta. Neste momento, um dos alunos a empurrou, de modo que ela reagiu afastando o agressor com as mãos. O adolescente, por sua vez, disse para ela não encostar nele e lhe deu um soco na boca.

Em recente matéria publicada, o Jornal de Jundiaí publicou Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que apontavam que até o dia 4 de outubro de 2025 foram feitas 52 denúncias de violência em ambiente escolar em Jundiaí, envolvendo 273 violações. O número está muito próximo ao total de 2024, mesmo a pouco mais de dois meses para o encerramento do ano, quando se contabilizaram 46 denúncias e 283 violações ao longo dos doze meses.