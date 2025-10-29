31 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SANTA GERTRUDES

Professora de escola é agredida no rosto por aluno de 15 anos

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Escola estadual Adib Miguel Haddad foi novamente palco de cenas de violência
Escola estadual Adib Miguel Haddad foi novamente palco de cenas de violência

Uma professora de 54 anos foi agredida com um soco no rosto, ao final das aulas, na escola estadual Adib Miguel Haddad, no bairro Santa Gertrudes, ao tentar impedir que o agressor, de 15 anos, prendesse os demais alunos na sala, o que faria com que muitos perdessem o ônibus de volta pra casa. O caso será investigado pela Polícia Civil. De janeiro a outubro foram 52 denúncias de violência em ambiente escolar em Jundiaí. 

Segundo relato da vítima, ao término das aulas, alguns alunos passaram a abrir e fechar a porta, retendo alguns colegas na sala de aula. Como muitos deles precisam pegar o ônibus para ir embora, a professora interveio, segurando a porta aberta. Neste momento, um dos alunos a empurrou, de modo que ela reagiu afastando o agressor com as mãos. O adolescente, por sua vez, disse para ela não encostar nele e lhe deu um soco na boca.

Em recente matéria publicada, o Jornal de Jundiaí publicou Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que apontavam que até o dia 4 de outubro de 2025 foram feitas 52 denúncias de violência em ambiente escolar em Jundiaí,  envolvendo 273 violações. O número está muito próximo ao total de 2024, mesmo a pouco mais de dois meses para o encerramento do ano, quando se contabilizaram 46 denúncias e 283 violações ao longo dos doze meses. 

Entenda 

Quando a Polícia Militar chegou na escola o agressor já não se encontrava mais. A professora, que ficou ferida, buscou atendimento em um hospital.

A Unidade Regional de Ensino de Jundiaí afirmou que, assim que informada sobre o ocorrido, a equipe gestora da escola acionou a Ronda Escolar e acolheu a professora. A unidade aguarda o comparecimento dos responsáveis pelo estudante para o devido esclarecimento dos fatos e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Além disso, eles informaram que o caso foi inserido na plataforma do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva), e uma equipe regional do programa realizará ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz na unidade. Um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas também foi designado para oferecer apoio emocional e acompanhamento aos envolvidos.

Neste ano, a escola estadual Adib Miguel Haddad foi palco de outro caso de violência – uma briga generalizada entre alunos. À época, a Secretaria de Educação interveio, identificou os envolvidos e acionou os responsáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários