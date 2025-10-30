Segundo informações publicadas na Imprensa Oficial de Jundiaí no dia 24 de outubro deste ano, a Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus realizou uma proposta no valor de R$ 111,8 milhões e ficou em primeiro lugar no processo licitatório para assumir os serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vetor Oeste.
Outras quatro Organizações Sociais (OS) estão na lista de classificadas. Em segundo está a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (R$ 114,8 milhões), seguida pela Associação Brasileira de Assistência Social, Educação e Saúde - ABASESP (R$ 116,2 milhões), a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (R$ 116,4 milhões) e a Fênix do Brasil Saúde – Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, a atual administradora (R$ 119,4 milhões).
As propostas das organizações INGEX Saúde e INSAÚDE foram desclassificadas por não atenderem aos requisitos técnicos e financeiros estabelecidos no edital.
A Secretaria de Promoção da Saúde esclarece que o processo licitatório foi iniciado devido ao término, em 2024, do contrato da gestão anterior da unidade, que havia atingido o período máximo previsto por lei. Para garantir a continuidade dos atendimentos, foi realizada uma contratação emergencial com prazo de 12 meses, improrrogáveis, até a conclusão da nova seleção.
Eles informam, ainda, que o processo de seleção da Organização Social (OS) que fará a gestão da UPA segue o rito regular do serviço público e já se encontra em sua fase final. Todas as etapas da licitação estão sendo realizadas conforme os prazos e trâmites previstos na legislação federal, garantindo total transparência e publicidade dos atos. O ato publicado também estabelece um prazo de três dias úteis, que se encerra nesta semana, para eventuais interposições de recursos administrativos, conforme previsto na legislação. Todo o processo pode ser acompanhado de forma pública e transparente por meio do site Compra Aberta e pela Imprensa Oficial do Município.
A secretária municipal de Promoção da Saúde, Márcia Facci, destacou que a transição de gestão está sendo planejada para ocorrer de maneira organizada, sem prejuízo aos usuários.
"É uma UPA grande, com uma demanda intensa de atendimentos na região, e estamos trabalhando para que essa transição corra da forma mais tranquila possível, para que não haja nenhum prejuízo aos usuários. Nosso maior interesse é que o paciente continue sendo bem atendido, porque o serviço não pode parar", afirma.