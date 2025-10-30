Segundo informações publicadas na Imprensa Oficial de Jundiaí no dia 24 de outubro deste ano, a Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus realizou uma proposta no valor de R$ 111,8 milhões e ficou em primeiro lugar no processo licitatório para assumir os serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vetor Oeste.

Outras quatro Organizações Sociais (OS) estão na lista de classificadas. Em segundo está a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (R$ 114,8 milhões), seguida pela Associação Brasileira de Assistência Social, Educação e Saúde - ABASESP (R$ 116,2 milhões), a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (R$ 116,4 milhões) e a Fênix do Brasil Saúde – Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, a atual administradora (R$ 119,4 milhões).

As propostas das organizações INGEX Saúde e INSAÚDE foram desclassificadas por não atenderem aos requisitos técnicos e financeiros estabelecidos no edital.