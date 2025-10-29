Policiais civis de Cabreúva desencadearam nesta quarta-feira (29), operação para fiscalizar dois postos de combustíveis na cidade, até então suspeitos de adulteração volumétrica e de qualidade dos combustíveis. Uma essas denúncias, inclusive, havia sido feita por um deputado, através de Boletim de Ocorrência.

A fiscalização foi com base em dois BOs, o último deles partindo de um deputado ligado à proteção do consumidor. As informações eram de que, a quantidade de combustível despejada no tanque do carro era menor do que a que aparecia na bomba; e também sobre suspeita de adulteração do combustível.

Acompanhados de técnicos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem), os investigadores foram até esses dois postos. As bombas foram desmontadas e houve verificação técnica, não constando nenhuma irregularidade.