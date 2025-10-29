Com apenas três anos de fundação, a Gymnasium, escola de Ginástica Artística de Jundiaí, celebra um marco histórico: a sua primeira participação no Torneio Nacional de Ginástica Artística, um dos maiores e mais tradicionais eventos da modalidade no país, promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). A competição será realizada em João Pessoa, na Paraíba, reunindo mais de 1.400 atletas de todo o Brasil entre os dias 10 e 16 de novembro de 2025.
A delegação jundiaiense é composta por sete atletas — quatro da categoria Infantil e três da categoria Juvenil — além de uma comissão técnica formada por três profissionais. O time é liderado pelo professor e ex-atleta Matheus Coelho, um dos idealizadores da Gymnasium e responsável técnico pelo grupo.
Segundo Matheus, o sonho começou a ganhar forma ainda em 2024, com um planejamento técnico criterioso. “Desde o ano passado vínhamos organizando a estrutura e analisando o desempenho das atletas. Mas foi só em abril de 2025 que identificamos que tínhamos não apenas o desejo, mas também as condições técnicas para participar de um evento nacional com segurança e competitividade”, explica.
Essa é a primeira vez que a Gymnasium participa de uma competição de nível nacional, um feito significativo para uma escola com menos de quatro anos de existência. “Independentemente dos resultados, esse já é um ganho imenso. Ter estrutura física, técnica e um grupo de atletas pronto para essa experiência demonstra que estamos no caminho certo”, afirma Matheus.
Da fundação à consolidação
A Gymnasium foi fundada em fevereiro de 2022 por Matheus Coelho, sua noiva Kelli — também técnica na escola — e o empresário Pablo, amigo de infância do casal. O projeto nasceu com o propósito de democratizar o acesso à Ginástica Artística em Jundiaí e atender a alta demanda reprimida da modalidade na cidade e região. “A Prefeitura oferece bons centros esportivos, mas poucos com estrutura semelhante à do Bolão, por conta do alto custo dos aparelhos. Nossa proposta sempre foi oferecer essa estrutura de ponta tanto para atletas quanto para quem quer praticar por hobbie”, conta Matheus.
O resultado apareceu rápido. Em poucos meses, a escola já tinha mais de 100 alunos matriculados. Hoje, são mais de 300, distribuídos entre Ginástica Artística e o Cheerleading, outra modalidade em que a Gymnasium é referência regional. “Criamos o Mythical, primeiro time All Star de Cheerleading de Jundiaí, que também já conquistou espaço em competições regionais e nacionais”, diz o diretor.
Desafios superados e protagonismo regional
Matheus acredita que o maior desafio enfrentado pela maioria das escolas da modalidade é a estrutura. “Desde a inauguração, tínhamos um espaço acima da média. Mas foi em 2024 que conseguimos estruturar o ambiente de forma ainda mais profissional”, relata.
A cidade de Jundiaí, aliás, tem tradição na modalidade. Dados recentes da Federação Paulista de Ginástica (FPG) apontam o município entre os que mais possuem praticantes da modalidade no estado. “Isso reforça a importância de termos representantes no Torneio Nacional. É uma forma de mostrarmos para o país esse protagonismo que Jundiaí já tem na modalidade”, destaca o técnico.
Resultados expressivos e preparação intensa
Apesar do pouco tempo de existência, a Gymnasium já soma resultados expressivos. Em 2025, durante a Copa São Paulo de Ginástica, em Pindamonhangaba, duas atletas da categoria Adulto conquistaram o 1º e o 4º lugar no individual geral. No Juvenil, outras três atletas ficaram entre as 12 melhores do estado. A escola também participa da Liga Intermunicipal de Ginástica Artística desde 2023, com conquistas frequentes por equipe e individual. “Estamos desenvolvendo os grupos de competição há pouco mais de um ano, ainda em processo de formação. Mas os resultados mostram que estamos preparados para desafios maiores”, avalia Matheus.
Mobilização comunitária e apoio empresarial
O custo da viagem para João Pessoa ultrapassa os R$ 30 mil, considerando passagens, hospedagem, alimentação e inscrições. Para viabilizar a participação, uma comissão de mães se mobilizou com ações de arrecadação e parcerias. Hoje, o projeto conta com cinco patrocinadores e dez apoiadores — empresários da região que abraçaram a causa.
Expectativa para o torneio
Com uma expectativa de mais de 1.400 atletas, o Torneio Nacional deste ano será, possivelmente, o maior da história da ginástica artística no Brasil. Para a Gymnasium, o foco não está apenas no pódio. “Queremos dar o nosso melhor, representar Jundiaí com orgulho e, acima de tudo, ganhar experiência. O resultado é consequência de um trabalho feito com amor e comprometimento”, conclui Matheus.
Conheça a Gymnasium
Se você tem vontade de praticar Ginástica Artística ou Cheerleading, a Gymnasium oferece aulas com metodologia técnica e valores voltados à formação cidadã. “Somos um centro de especialização, mas antes de tudo, uma escola. Ensinamos disciplina, responsabilidade e valores que transformam vidas — dentro e fora do esporte”, afirma Matheus.
A unidade oferece aulas experimentais gratuitas. Agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp (11) 98522-8401. Acompanhe também o trabalho da escola pelo Instagram @gymnasium.jundiai ou no site www.gymnasiumjundiai.com.br.
A estreia da equipe no Torneio Nacional poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da CBG no YouTube, a partir de 10 de novembro.