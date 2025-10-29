Com apenas três anos de fundação, a Gymnasium, escola de Ginástica Artística de Jundiaí, celebra um marco histórico: a sua primeira participação no Torneio Nacional de Ginástica Artística, um dos maiores e mais tradicionais eventos da modalidade no país, promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). A competição será realizada em João Pessoa, na Paraíba, reunindo mais de 1.400 atletas de todo o Brasil entre os dias 10 e 16 de novembro de 2025.

A delegação jundiaiense é composta por sete atletas — quatro da categoria Infantil e três da categoria Juvenil — além de uma comissão técnica formada por três profissionais. O time é liderado pelo professor e ex-atleta Matheus Coelho, um dos idealizadores da Gymnasium e responsável técnico pelo grupo.

Segundo Matheus, o sonho começou a ganhar forma ainda em 2024, com um planejamento técnico criterioso. “Desde o ano passado vínhamos organizando a estrutura e analisando o desempenho das atletas. Mas foi só em abril de 2025 que identificamos que tínhamos não apenas o desejo, mas também as condições técnicas para participar de um evento nacional com segurança e competitividade”, explica.