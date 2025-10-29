O câncer de colo do útero é o terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil e é causado pelo papilomavírus humano, o HPV. Nesse cenário, a vacinação surge como a principal forma de prevenção. De acordo com a médica Maria Del Pilar Estevez Diz, diretora de corpo clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), a imunização é a medida mais segura para reduzir o número de casos e proteger a população.

O HPV é uma família com mais de 200 tipos de vírus, dos quais cerca de 15 são considerados carcinogênicos — ou seja, podem causar diferentes tipos de câncer, como o de colo do útero, de pênis, de canal anal e de orofaringe. “Quase 100% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV”, explica a médica.

