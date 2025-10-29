31 de outubro de 2025
VÁRZEA PAULISTA

Prazo para recadastramento de artesãos tem início dia 1º

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMV
A Prefeitura reforça que o não preenchimento do cadastro dentro do prazo resultará na suspensão temporária do registro

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, realiza o recadastramento obrigatório dos artesãos e trabalhadores manuais do município, com o objetivo de atualizar o banco de dados e manter a regularidade dos cadastros ativos.

O recadastramento estará disponível de 1º de novembro a 1ª de dezembro, e deverá ser feito exclusivamente pelo site da Prefeitura de Várzea Paulista, por meio do ícone “Cadastro de Artesãos e Trabalhadores Manuais”.

Durante o preenchimento do formulário eletrônico, será necessário anexar documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado e, quando houver, a Carteira Nacional do Artesão.

A Prefeitura reforça que o não preenchimento do cadastro dentro do prazo resultará na suspensão temporária do registro, até que a situação seja devidamente regularizada.

