Um criminoso perigoso, que vinha vivendo nas ruas de Jundiaí, e que estava sendo procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, na manhã desta quarta-feira (29), na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí. Em sua ficha, com mais de 10 páginas, estão crimes como latrocínio - quando o ladrão rouba e ainda mata a vítima -, assaltos, furtos, tráfico, entre outros.

O bandido caminhava pela avenida, quando se deparou com uma viatura da GM. Assustado, ele atravessou para o outro lado da via (mão contrária), e acabou se deparando com outra viatura da Corporação, sendo que os agentes se comunicaram - as equipes são GMs Zarantonello, F. Santos e Franciane (Apoio Tático) e Alessandra e Mourad (Patrulhamento Comunitário).

Com o cerco fechado, ele foi abordado e revistado, não havendo nada de ilícito. Em consulta aos seus dados pessoais, porém, os agentes descobriram dois mandados de prisão expedidos pela Justiça, um por assalto e outro por furto.