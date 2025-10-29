A DAE Jundiaí foi novamente reconhecida pela Austin Rating, uma das principais agências de classificação de risco do país, com a nota “brAA” – reafirmando a solidez financeira e a excelência na gestão da empresa. Esta é a terceira vez consecutiva que a companhia recebe o mesmo conceito, com perspectiva positiva.

De acordo com o relatório emitido pela agência, a classificação reflete o bom desempenho financeiro da DAE, com destaque para a melhora dos indicadores de rentabilidade, endividamento e capacidade de pagamento, além da eficiência técnica e qualidade dos serviços prestados. O estudo também aponta o crescimento constante da receita líquida, a consistente geração de caixa e o baixo nível de endividamento como fatores determinantes para a manutenção da nota.

