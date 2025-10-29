A DAE Jundiaí foi novamente reconhecida pela Austin Rating, uma das principais agências de classificação de risco do país, com a nota “brAA” – reafirmando a solidez financeira e a excelência na gestão da empresa. Esta é a terceira vez consecutiva que a companhia recebe o mesmo conceito, com perspectiva positiva.
De acordo com o relatório emitido pela agência, a classificação reflete o bom desempenho financeiro da DAE, com destaque para a melhora dos indicadores de rentabilidade, endividamento e capacidade de pagamento, além da eficiência técnica e qualidade dos serviços prestados. O estudo também aponta o crescimento constante da receita líquida, a consistente geração de caixa e o baixo nível de endividamento como fatores determinantes para a manutenção da nota.
VEJA MAIS:
“Essa conquista reafirma a confiança que a DAE transmite e demonstra que seguimos na direção certa, com gestão responsável e resultados sólidos”, destaca o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo.
O relatório da Austin Rating também ressalta o avanço das práticas de Governança e Conformidade da DAE, sustentadas nos princípios da equidade, conformidade legal, prestação de contas e transparência. A avaliação reconhece, ainda, a adoção de ações voltadas à sustentabilidade e à agenda ESG, como a implantação do 10º pilar do Programa de Compliance (“Diversidade e Inclusão”) e a parceria com a FIA Business School para a aplicação dos princípios ESG.
“Este resultado é reflexo de um trabalho contínuo de fortalecimento da governança, com foco na eficiência e na transparência. A manutenção da nota reforça que a DAE está preparada para continuar crescendo, com responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento sustentável”, afirma Helen Cappelletti de Lima, diretora superintendente de Gestão.
A DAE Jundiaí se mantém entre as companhias de saneamento mais bem avaliadas do país. A agência considera o baixo risco de crédito da empresa e destaca sua posição estratégica como prestadora de serviços essenciais em Jundiaí, com índices de atendimento superiores à média nacional.