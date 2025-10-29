Um bandido de carreira, que cumpriu pena de 12 anos de prisão por homicídio, em Portugal, e que ostenta crimes de assalto, tráfico de drogas e furto, foi solto durante audiência de custódia, após ter sido preso por agressões e ameaças de morte contra a namorada, na casa dela, no Centro de Jundiaí.

A Polícia Militar foi acionada v ia 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No telefonema, a vítima alegou que estava sendo agredida pelo namorado, com quem havia iniciado relacionamento há três meses, mas que há um mês estava tentando romper, sem que ele aceitasse.

Quando os PMs chegaram, ela contou que as agressões têm sido constantes, e que desta vez teriam sido motivadas porque ela reclamou da mãe dele ter enviado fotos dele com a ex-esposa. Além das agressões, ela contou que ele também lhe fez ameaças de morte e disse que não sairia de sua casa.