Nos dias 8 e 9 de novembro, acontecerá em Jundiaí a 2ª Edição da Game Collection Show (GCS) Jundiaí. O evento promete, aos amantes de games e público em geral, diversão, campeonatos de retrô games e também jogos atuais, desfile de cosplays, sorteios e diversos expositores de retrô games e de jogos atuais.

O evento será no Pátio Cica Shopping na rua Cica, 201, das 10h as 20h. A entrada é gratuita, mas a organização pede doação de alimentos não perecíveis e ração de pets. Os itens serão doados para organizações sociais da região. O local tem estacionamento gratuito.

Somente quem doar os alimentos estará apto a participar dos sorteios que acontecerão no evento. Realização da Wilmers Eventos e Quero Sofá Jundiaí.