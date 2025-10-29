“Muitas pessoas com pouco acesso à informação ou à saúde podem não reconhecer os sinais do AVC. Por isso, falar sobre o assunto em datas como esta é essencial para que a sociedade compreenda os riscos e saiba como agir rapidamente diante de um caso”, alerta o médico neurologista Denis Ueoka, responsável pela implantação do protocolo de atendimento às vítimas de AVC no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV).

No Brasil, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) segue como a principal causa de morte, superando o infarto, segundo dados oficiais. Em 2024, foram registrados 85.065 óbitos por AVC, contra 77.477 por infarto, conforme o Portal da Transparência do Centro de Registro Civil (CRC). Esses números evidenciam a necessidade urgente de ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e das ações preventivas para minimizar o impacto da doença no país. Para reforçar esse alerta, nesta quarta-feira (29) é celebrado o Dia Mundial do AVC, data dedicada à divulgação dos sintomas, formas de prevenção e à valorização do atendimento emergencial.

O AVC ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo cerebral, seja por obstrução ou rompimento de vasos. Esse bloqueio impede que uma área do cérebro receba oxigênio e nutrientes adequados, comprometendo suas funções. Existem dois tipos: o AVC isquêmico, mais frequente, causado por obstruções como coágulos ou placas de gordura; e o AVC hemorrágico, menos comum e mais grave, resultante do rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro.

Sinais de alerta e o tempo como fator decisivo

Os principais sintomas do AVC incluem dificuldade na fala, perda súbita de força ou sensibilidade em um dos lados do corpo, assimetria facial (como o desvio da boca), além de tontura e formigamento.

Uma maneira prática de identificar os sinais de um AVC é utilizando a sigla SAMU. Peça para a pessoa sorrir e observe se há queda ou assimetria em um dos lados do rosto. Em seguida, solicite que ela dê um abraço ou levante os dois braços e verifique se algum deles apresenta fraqueza ou dificuldade para se erguer. Depois, peça que fale uma frase simples ou cante uma música, prestando atenção se a fala está arrastada, confusa ou difícil de entender. Caso qualquer um desses sinais esteja presente, é fundamental ligar imediatamente para o SAMU pelo número 192 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193, para garantir um atendimento rápido e aumentar as chances de salvar vidas. “O tempo é determinante. O ideal é que o paciente esteja dentro de uma unidade de saúde em até quatro horas e meia após os primeiros sinais. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de recuperação e menores os riscos de sequelas graves”, reforça o neurologista.