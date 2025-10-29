Durante o encontro, o secretário Humberto Cereser apresentou o funcionamento dos quatro eixos do programa: Emprega+; +Negócios; Inova+; e Invest+ Jundiaí. Cereser também apresentou as estratégias adotadas para ampliar a geração de empregos, apoiar o empreendedorismo, atrair novos investimentos e fomentar a inovação e a tecnologia no município.

A Prefeitura de Jundiaí, representada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, recebeu o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, para uma reunião de alinhamento e troca de informações sobre o programa Desenvolve+, que estrutura as principais ações da pasta voltadas ao fortalecimento da economia local.

O presidente da Câmara destacou a importância dessa aproximação entre os poderes e sugeriu a ampliação do Jundiaí Empreendedora na região central da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de orientação profissional e apoio ao empreendedor. “Esses encontros são essenciais para que possamos compreender de perto as ações da Secretaria e, juntos, buscar caminhos para potencializar o desenvolvimento da cidade. A possibilidade de ampliar o Jundiaí Empreendedora pode facilitar o acesso dos cidadãos e fortalecer o trabalho já realizado pelos eixos do Desenvolve+”, afirmou o vereador.

O secretário Humberto Cereser ressaltou que o diálogo com o Legislativo é uma etapa fundamental para ampliar resultados e garantir políticas públicas mais assertivas. “Nosso objetivo é apresentar a estrutura e as entregas da secretaria para que todos os vereadores conheçam o alcance das ações e possam contribuir com novas ideias e emendas que beneficiem a cidade. A prefeitura também tem promovido o programa Emprego da Gente nos bairros, justamente para levar as oportunidades de trabalho para mais perto das pessoas e fortalecer o desenvolvimento local”, destacou o secretário.

O encontro com o presidente da Câmara foi o primeiro de uma série que a secretaria pretende realizar com todos os vereadores, promovendo maior integração entre os poderes e ampliando o conhecimento sobre as iniciativas que impulsionam o desenvolvimento econômico de Jundiaí.