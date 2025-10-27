27 de outubro de 2025
BATEU E TOMBOU

Mãe e filhos de 5 e 9 anos sofrem acidente em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
REPRODUÇÃO
As vítimas foram socorridas
Uma mulher com seus dois filhos, de 5 e 9 anos de idade, foram vítimas de um acidente na avenida Antônio Pincinato, na região do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, nesta segunda-feira (27). Todos ficaram presos dentro do carro, tombado, e receberam um primeiro atendimento de guardas municipais de Operações com Cães, que passavam pelo local.

Os GMs Ícaro, Gildomar e Schioser, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, chegaram logo após o acidente, em que a mulher perdeu o controle do veículo, bateu no poste e tombou - o poste caiu sobre o carro.

Os agentes prestaram primeiro atendimento, inclusive acalmando as crianças, presas às ferragens.

Pouco depois chegaram os homens do Corpo de Bombeiros, que socorreram as vítimas, a princípio com ferimentos leves.

