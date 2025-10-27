Mãe e filhos de 5 e 9 anos sofrem acidente em Jundiaí

Uma mulher com seus dois filhos, de 5 e 9 anos de idade, foram vítimas de um acidente na avenida Antônio Pincinato, na região do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, nesta segunda-feira (27). Todos ficaram presos dentro do carro, tombado, e receberam um primeiro atendimento de guardas municipais de Operações com Cães, que passavam pelo local.

Os GMs Ícaro, Gildomar e Schioser, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, chegaram logo após o acidente, em que a mulher perdeu o controle do veículo, bateu no poste e tombou - o poste caiu sobre o carro.

Os agentes prestaram primeiro atendimento, inclusive acalmando as crianças, presas às ferragens.