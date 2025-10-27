Evento pré-COP em São Paulo reúne mais de 500 palestrantes

O Summit Agenda SP + Verde transformará São Paulo, nos dias 4 e 5 de novembro, no epicentro de um grande debate sobre desenvolvimento sustentável. O evento será realizado no Parque Villa-Lobos, onde uma mega estrutura está sendo preparada para receber cerca de 500 palestrantes e 10 mil pessoas nos dois dias.
No palco principal, com capacidade para mil pessoas, o evento será aberto por um debate estratégico sobre a “Nova Visão da Economia Verde”. O painel contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e terá moderação de Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente.
O Summit Agenda SP+Verde é um evento pré-COP realizado pelo Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e USP. As discussões são organizadas em quatro eixos temáticos: Finanças Verdes; Resiliência e o Futuro das Cidades; Justiça Climática e Sociobiodiversidade; e Transição Energética e Descarbonização. Uma trilha de economia circular percorrerá todos os palcos e se estenderá ao Hub da Circularidade, oferecendo vivências, workshops e experiências sob curadoria do Movimento Circular.
Na área de inovação, universidades, institutos e distritos tecnológicos debaterão o papel da pesquisa e da tecnologia na transformação climática de São Paulo. No palco principal, a economia verde será o centro do debate, com a presença de lideranças políticas e convidados especiais. Rodada de negócios internacional vai reunir cerca de 70 empresas de oito países.
Além dos debates, o Summit Agenda SP + Verde oferece experiências práticas e culturais: são 20 workshops de gastronomia sustentável e circularidade, apresentações artísticas do coro da OSESP e Baccarelli, coral indígena, shows de Zizi Possi, Grupo Street Dance e Baile do Simonal. Visitas guiadas a cases de economia verde e turismo sustentável também estão disponíveis. A programação diversa e inclusiva promove conexão, integração e engajamento, consolidando São Paulo como referência internacional em economia verde e sustentabilidade.
Serviço:
Summit Agenda SP+Verde
Data: 4 e 5 de novembro de 2025
Horário: Das 9h às 21h
Onde: Parque Villa-Lobos (entrada principal), São Paulo — SP
Entrada gratuita
Programação completa, retirada de ingressos e inscrições para visitas guiadas em: www.agendaspmaisverde.org.br