Evento pré-COP em São Paulo reúne mais de 500 palestrantes

O Summit Agenda SP + Verde transformará São Paulo, nos dias 4 e 5 de novembro, no epicentro de um grande debate sobre desenvolvimento sustentável. O evento será realizado no Parque Villa-Lobos, onde uma mega estrutura está sendo preparada para receber cerca de 500 palestrantes e 10 mil pessoas nos dois dias.

No palco principal, com capacidade para mil pessoas, o evento será aberto por um debate estratégico sobre a “Nova Visão da Economia Verde”. O painel contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e terá moderação de Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente.

O Summit Agenda SP+Verde é um evento pré-COP realizado pelo Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e USP. As discussões são organizadas em quatro eixos temáticos: Finanças Verdes; Resiliência e o Futuro das Cidades; Justiça Climática e Sociobiodiversidade; e Transição Energética e Descarbonização. Uma trilha de economia circular percorrerá todos os palcos e se estenderá ao Hub da Circularidade, oferecendo vivências, workshops e experiências sob curadoria do Movimento Circular.