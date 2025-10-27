Suspeito de homicídio encara GMs da sacada de casa e acaba preso

Um homem procurado pela Justiça com mandado de prisão temporária por homicídio, foi capturado na tarde desta segunda-feira (27), na Vila Cristo, por guardas municipais de Apoio Tático de Jundiaí. A captura ocorreu na casa dele, após demonstrar nervosismo na sacada da residência, enquanto os agentes patrulhavam pelo local.

Os GMs Zarantonello, F. Santos, Franciane e Fialho passavam em frente a uma residência, quando notaram que estavam sendo observados por um homem na sacada de uma casa. Este, por sua vez, ao perceber que os guardas também já estavam olhando, ele se assustou, tentou se esconder, mas continuou encarando os GMs, o que motivou o desembarque para averiguação.

Num primeiro momento ele disse que se escondeu porque se assustou, por causa de sua ficha criminal extensa. Ao atender os guardas, porém, ele teve os dados checados e constou como procurado por homicídio. No entanto, não foi possível descobrir, até o fechamento desta matéria, se o mandado de prisão tem relação com um assassinato cometido por ele em 2004 - crime pelo qual ele já ficou preso -, ou se trata-se de outro crime mais recente.