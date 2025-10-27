Jarinu promove dia de cuidado da saúde do homem

Em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata, a Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no sábado, 8 de novembro, das 8h às 12h, uma manhã especial voltada à saúde do homem, no Centro de Soluções.

A ação contempla uma série de serviços, como coleta de PSA, corte de cabelo, avaliação da saúde bucal, aferição de pressão arterial, rodas de conversa e testes rápidos de IST.

O exame PSA é o método mais moderno para identificar possíveis alterações nos níveis de antígeno prostático específico. Para realização do exame é obrigatório seguir a preparação: jejum de 3 horas; 48 horas antes: não ter relações sexuais ou ejacular e não andar de bicicleta, cavalo ou moto; 72 horas antes: não usar supositório ou realizar toque retal.