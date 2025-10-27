Suzuki levada em assalto pela manhã é recuperada pela PM

Duas motos roubadas e uma furtada foram recuperadas por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, neste domingo (26), em uma área de mata na região do bairro Santa Terezinha, em Várzea Paulista. Um homem foi preso suspeito de ter cometido os assaltos e também o furto. Ele também é suspeito de integrar uma quadrilha que vem roubando e furtando motocicletas em toda a região, principalmente em Jundiaí.

As equipes de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (RPM) estavam em patrulhamento, quando receberam informações de que havia uma motocicleta produto de crime escondida em área de mata no bairro Santa Terezinha - o veículo em questão havia sido roubado no mesmo dia, pela manhã, na avenida 14 de Dezembro, Jundiaí.

No local indicado havia dois homens, que correram dos policiais, sendo que um deles foi alcançado e detido. Com ele, os agentes encontraram um capacete de alto valor, pertencente a vítima do roubo ocorrido pela manhã, além da chave da moto usada pelos bandidos para deslocamento e cometimento dos crimes. Em buscas pela mata, os policiais localizaram Suzuki V-Strom 650, roubada pela manhã.