Retiro é a próxima parada da carreta do Emprego da Gente

Os mutirões do eixo Emprega+ Jundiaí movimentam bairros, ampliam oportunidades e fortalecem a inclusão do mercado de trabalho, além de aproximar as oportunidades da população, transformando vidas. A próxima parada do programa Emprego da Gente nos Bairros será na Paróquia São José Operário, no bairro do Retiro, na próxima semana.
Com a parceria das secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) e de Saúde, além da TVTEC Jundiaí, que disponibilizou a carreta do Emprego da Gente, as duas edições já realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT) — o Emprego da Gente nos Bairros – Rio Acima e o Dia D da Inclusão Social e Profissional para Pessoas com Deficiência (PcD), em parceria com a empresa Motiva — alcançaram resultados expressivos.
No Rio Acima, o programa Emprego da Gente reuniu 55 candidatos, entre eles 15 jovens aprendizes, e contabilizou 108 entrevistas realizadas com empresas participantes. Já o mutirão da Motiva, realizado no Maxi Shopping, contou com 77 participantes com deficiência, dos quais 68 se cadastraram no Banco de Talentos da empresa, ampliando as chances de inserção futura no mercado de trabalho.
População compareceu em busca de oportunidade de emprego
Entre os participantes, o sentimento foi de esperança e reconhecimento. Nivaldo da Silva, de 61 anos, morador do Jundiaí Mirim, elogiou a iniciativa. “Achei excelente essa ideia de trazer emprego até aqui. Fiz três entrevistas hoje, duas na área de logística, e estou bastante otimista. Estou desempregado há cerca de um ano e essa é uma boa oportunidade para recomeçar.”
A jovem Nayara Beatriz Silva, de 17 anos, também aproveitou o evento no Rio Acima para buscar uma vaga efetiva. “Já trabalhei em alguns lugares, mas agora quero algo mais concreto. Essa oportunidade de ter vagas perto de casa é ótima, facilita muito”, comentou a candidata, que participou de três entrevistas durante a ação.
Do outro lado das mesas de recrutamento, a satisfação também foi evidente. A gerente de Recursos Humanos Jaqueline França destacou a importância de levar essas ações até os bairros. “É muito interessante porque conseguimos encontrar candidatos que moram perto da empresa, o que facilita para eles e também para nós, especialmente nas áreas operacionais. Essas iniciativas aproximam as pessoas das oportunidades e ajudam as empresas a atender suas demandas.”
Para a diretora de Fomento ao Comércio e Serviços da SMDECT, Cida Gibrail, o saldo positivo das duas ações reforça o compromisso da Prefeitura em promover políticas públicas que unem empregabilidade, inclusão e desenvolvimento local. “Os mutirões mostram que, quando o poder público, as empresas e a comunidade caminham juntos, os resultados aparecem. Estamos gerando oportunidades reais, tanto para pessoas com deficiência quanto para moradores de todas as regiões da cidade. O sucesso dessas ações é a prova de que Jundiaí segue no caminho certo: o de garantir acesso, dignidade e trabalho para todos”, afirmou.
As ações do Emprega+ Jundiaí continuam na semana que vem, com nova edição do programa Emprego da Gente nos Bairros que vai estacionar a carreta na Paróquia São José Operário, no bairro do Retiro.