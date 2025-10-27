Retiro é a próxima parada da carreta do Emprego da Gente

Os mutirões do eixo Emprega+ Jundiaí movimentam bairros, ampliam oportunidades e fortalecem a inclusão do mercado de trabalho, além de aproximar as oportunidades da população, transformando vidas. A próxima parada do programa Emprego da Gente nos Bairros será na Paróquia São José Operário, no bairro do Retiro, na próxima semana.

Com a parceria das secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) e de Saúde, além da TVTEC Jundiaí, que disponibilizou a carreta do Emprego da Gente, as duas edições já realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT) — o Emprego da Gente nos Bairros – Rio Acima e o Dia D da Inclusão Social e Profissional para Pessoas com Deficiência (PcD), em parceria com a empresa Motiva — alcançaram resultados expressivos.

No Rio Acima, o programa Emprego da Gente reuniu 55 candidatos, entre eles 15 jovens aprendizes, e contabilizou 108 entrevistas realizadas com empresas participantes. Já o mutirão da Motiva, realizado no Maxi Shopping, contou com 77 participantes com deficiência, dos quais 68 se cadastraram no Banco de Talentos da empresa, ampliando as chances de inserção futura no mercado de trabalho.