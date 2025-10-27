Maxi Shopping promove programação especial de Halloween

Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, o Maxi Shopping Jundiaí será palco de uma programação especial de Halloween, repleta de mistério, fantasia e muita diversão para toda a família. O evento, gratuito, será realizado diariamente em três horários, às 15h, 17h e 19h, na Praça das Bandeiras e nos corredores do shopping.
A atração principal é a Parada Maxi Halloween, um cortejo interativo que reúne criaturas fantásticas, personagens assustadores e efeitos sonoros que prometem encantar o público de todas as idades. A proposta é criar uma experiência imersiva, com muita interação e clima lúdico, unindo entretenimento e imaginação.
Antes do início de cada cortejo, o público poderá participar de uma oficina de maquiagem artística, disponível uma hora antes de cada apresentação, para entrar no clima da festa e se transformar em bruxas, monstros ou vampiros.
Outro destaque da programação de Halloween do Maxi é a gincana sensorial da Caixa Misteriosa, que desafia os participantes a enfrentarem o desconhecido. Dentro dela, diferentes texturas e objetos estimulam o tato e a curiosidade:
Pelos de Lobisomem – pelúcias ásperas e arrepiantes no caminho da fera;
Viveiro de Sapos – bolinhas de gel que se movem como sapos saltitantes;
Unhas de Bruxas – texturas que lembram garras enfeitiçadas; e
Toca da Aranha – fibras pegajosas que grudam nos dedos como teias reais
O grande desafio da gincana é encontrar os ratos de borracha escondidos na Caixa Misteriosa.
Com uma ambientação temática e uma trilha sonora especialmente criada para o evento, o Maxi Halloween convida o público a viver uma experiência divertida, segura e inesquecível.
Serviço:
Maxi Halloween
Datas: 30 de outubro a 2 de novembro
Horários das atrações: 15h, 17h e 19h
Local: Praça das Bandeiras e corredores – Maxi Shopping Jundiaí
Entrada gratuita