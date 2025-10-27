Dupla jundiaiense é medalha de prata nos Jogos da Melhor Idade

A dupla de tênis (categoria Feminino B) do Time Jundiaí conquistou a medalha de prata na fase estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) de 2025, em São João da Boa Vista. As atletas Carminha e Bete foram derrotadas na final pela equipe de São José do Rio Preto por 8 a 6, num confronto bastante equilibrado, realizado na manhã de hoje (27).

Maria Elisabete Alves Rodrigues e Carmem Elisa Mendes dos Santos têm 74 anos e jogam juntas há três temporadas. A dupla faturou o ouro na etapa regional do JOMI e, mesmo tendo perdido a decisão da disputa estadual, mostrou-se satisfeita com o desempenho na competição. “A final foi muito igual. O ouro escapou nos detalhes”, disse Bete. “Apesar da conquista da prata, estamos de bom humor, de alto-astral. Claro que queríamos subir no lugar mais alto do pódio”, emendou Carminha.

Mais pódio