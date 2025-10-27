Dupla jundiaiense é medalha de prata nos Jogos da Melhor Idade

A dupla de tênis (categoria Feminino B) do Time Jundiaí conquistou a medalha de prata na fase estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) de 2025, em São João da Boa Vista. As atletas Carminha e Bete foram derrotadas na final pela equipe de São José do Rio Preto por 8 a 6, num confronto bastante equilibrado, realizado na manhã de hoje (27).
Maria Elisabete Alves Rodrigues e Carmem Elisa Mendes dos Santos têm 74 anos e jogam juntas há três temporadas. A dupla faturou o ouro na etapa regional do JOMI e, mesmo tendo perdido a decisão da disputa estadual, mostrou-se satisfeita com o desempenho na competição. “A final foi muito igual. O ouro escapou nos detalhes”, disse Bete. “Apesar da conquista da prata, estamos de bom humor, de alto-astral. Claro que queríamos subir no lugar mais alto do pódio”, emendou Carminha.
Mais pódio
No domingo (26), o nadador Márcio Antônio da Silva, também do Time Jundiaí, foi medalha de bronze na categoria 65 a 69 anos (nado de costas). O Time Jundiaí conta com apoio do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) na disputa dos Jogos.
Melhor Idade
O JOMI reúne em São João da Boa Vista os melhores atletas de municípios paulistas com mais de 60 anos. São 2.800 participantes de 198 cidades. A competição, que vai até 28 de outubro, promove a prática esportiva e o convívio social em 15 modalidades: atletismo, basquete 3×3, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.