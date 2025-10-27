27 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ENSINO SUPERIOR

Sisu 2026 aceitará notas das edições do Enem de 2023, 2024 e 2025

Por Redação | Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
| Tempo de leitura: 2 min
José Cruz / Agência Brasil
Seleção do candidato será com base na nota que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso
Seleção do candidato será com base na nota que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso

Para a inscrição, classificação e seleção dos candidatos no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, o Ministério da Educação (MEC) passará a utilizar o resultado das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 2023, 2024 e 2025. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro.

A novidade consta no Edital nº 22/2025, referente à adesão de instituições de educação superior públicas e gratuitas ao processo seletivo do Sisu 2026, publicado na segunda-feira, 20 de outubro, no Diário Oficial da União (DOU). A íntegra do documento está disponível na página do Sisu do Portal de Acesso Único.

OFERTAS DE VAGAS — A instituição de educação superior (IES) interessada em emitir o termo de adesão deverá observar a oferta mínima de duas vagas em cada curso e turno em que desejar participar. Independentemente do número de vagas ofertadas no curso e turno, do resultado dos cálculos para a reserva de vagas, bem como das políticas específicas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição, será garantida no mínimo uma vaga de ampla concorrência.

ADESÃO — O período para adesão das instituições de educação superior interessadas em participar do Sisu 2026 será de 27 de outubro a 28 de novembro. Todos os procedimentos serão efetuados exclusivamente por meio do Sisu Gestão.

Para preencher o termo de adesão, as instituições precisam ter encerrado no Sisu Gestão a ocupação de vagas referentes à última edição do processo seletivo do Sisu da qual tenham participado. Durante o período de adesão, a instituição poderá reabrir o termo eventualmente assinado e alterar as condições de sua participação, sendo consideradas, para fins do processo seletivo de que trata este Edital, as informações constantes no termo mais recente assinado pelo representante legal no Sisu Gestão.

