27 de outubro de 2025
DISTRITO INDUSTRIAL

Trabalhador morre ao cair de altura de 15 metros em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O corpo foi encaminhado para o IML de Jundiaí
O corpo foi encaminhado para o IML de Jundiaí

Um trabalhador morreu na manhã desta segunda-feira (27), ao cair de uma altura de 15 metros, em uma empresa no Distrito Industrial, em Jundiaí. Um companheiro de trabalho também caiu e ficou ferido.

Os dois faziam serviço de manutenção, sobre uma plataforma a 15 metros de altura, quando por razões a serem apuradas, acabaram caindo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros, que constataram a morte de um deles no local. O outro foi socorrido ao hospital.

A Polícia Militar também foi acionada para preservar a área e registrar a ocorrência. Posteriormente a Polícia Civil e Perícia Técnica também se fizeram presentes e deram início às investigações.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exame necroscópico e posterior liberação para sepultamento.

